Wenn Heike Makatsch einen Wachtmeister mit dickem Schnurrbart spielt, Meret Becker eine verrückte Zoodirektorin mit Goldzahn und Benno Fürmann einen fiesen Tierfänger, dann ist das entweder ein Riesenspaß – oder eine alberne Kostümparty. Oder beides zusammen: Der deutsche Kinderfilm „Akiko, der fliegende Affe“ kann mit spielfreudigen Stars und plappernden Tieren aufwarten, er setzt auf fröhlichen Dilettantismus, schräge Gesangseinlagen und Menschen in Tierkostümen.

Regisseur Veit Helmer („Tuvalu“, „Gondola“) hat sich die Geschichte um einen Affen, der mit einem Modellflugzeug aus dem Zoo ausbricht, selbst ausgedacht: Der Film hat viel anarchistische Energie und eine etwas aufgesetzte Öko-Botschaft; er ist auch deshalb etwas Besonderes, weil er anders als die allermeisten deutschen Kinderfilme auf keiner bekannten Marke oder Buchreihe basiert. Die Jury des Deutschen Filmpreises fand das so bemerkenswert, dass sie „Akiko“ im Mai zum besten Kinderfilm des Jahres kürten.

Jetzt läuft der Film regulär in den Kinos, kleinere Kinder dürften daran durchaus ihren Spaß haben. Aber auch für ältere Kinder (und ihre erwachsenen Begleiter) ist in den Pfingstferien einiges geboten: Neben Hollywood-Blockbustern mit süßen Aliens und freundlichen Drachen stehen weiterhin europäische Kinohits wie „Paddington in Peru“ oder „Moon der Panda“ sowie die deutschen Kinderfilme „Die drei ??? und der Karpatenhund“, „Grüße vom Mars“ oder „Ein Mädchen namens Willow“ auf den Spielplänen der Kinos.

Akiko, der fliegende Affe, D 2024, Regie und Drehbuch: Veit Helmer, der Film läuft unter anderem im Leopold Kino, Rio, Mathäser, den Museum Lichtspielen und mehreren Kinos im Münchner Umland