Ida, Jo und Benni (von links) mit ihren tierischen Gefährten in Band 17 der „Schule der magischen Tiere“. Illustration: Die Farbfüchse /Carlsen Verlag 2026

Die Frage „Welches Tier bekomme ich?“ treibt in Margit Auers Buchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ alle Kinder von Miss Cornfields Klasse um. Denn in der Wintersteinschule erhalten sie, so sie Glück haben (oder solches dringend benötigen) einen tierischen Seelenverwandten, der ihm oder ihr fortan zur Seite steht. Das kann ein Fuchs sein, eine Schildkröte oder ein Pinguin. Die Besonderheit dabei: Jedes Tier kann sprechen. Aber hören kann es nur „sein“ jeweiliger menschlicher Gefährte.

Und die Welt der magischen Tiere wächst stetig weiter. Im neuen, 17. Band geht es „Hoch hinaus!“. Dieses Mal beteiligt sich Miss Cornfields Klasse an dem Wettbewerb „Wunder der Welt“. Gemeinsam wollen sie den größten Vulkan errichten, den es je in einer Schule gab. Mitten in der Arbeit kommt eine Neue in die Klasse – Mika, die Nichte von Direktor Siegmann. Anstatt ihre Mutter für längere Zeit nach Spanien zu begleiten, wollte sie lieber bei Onkel und Tante im Ort bleiben, um dort die Schule zu besuchen und Freundschaften zu Gleichaltrigen knüpfen zu können. Freilich ohne zu wissen, welches Geheimnis ihre Klassenkameraden vor ihr verbergen.

Die Idee von magischen Tieren, die Kinder durch ihren Schulalltag begleiten, begeistert Jungen und Mädchen seit 2013 gleichermaßen. 2021 erfolgte die erste Verfilmung, die prompt zum erfolgreichsten deutschen Film des Jahres wurde. Mittlerweile gibt es drei weitere, ähnlich erfolgreiche Kinofilme der Reihe. Und zur Vorweihnachtszeit auch einen passenden Adventskalender bei Kosmos. by

Margit Auer: Die Schule der magischen Tiere – Band 17: Hoch hinaus!, ab 8 Jahren, Carlsen Verlag 2026

Olchig durch den Advent

Lecker? Plätzchenbacken nach Olchi-Art. Illustration: Erhard Dietl/Stephanie Stickel

Von einem Erfolgsformat zum anderen: Die Müll fressenden, grünen Olchis mit ihren Knubbelnasen und ihr „Vater“ Erhard Dietl aus München starten im Moment von ihrem Schmuddelfinger Müllberg aus so richtig durch. In Hamburg hat eine Erlebniswelt eröffnet. Die neue Buch-Freundschaft mit Paul Maars Wünsche erfüllendem Sams im Taucheranzug ist bereits in einem zweiten Band nachzulesen. „Hier stinkt’s nach guter Laune“, heißt der neue Partysong. Und auch in der Vorweihnachtszeit lassen die Olchis ihre Fans nicht allein – ein Adventskalenderbuch soll die Zeit bis zum Fest verkürzen. Eine Geschichte in 24 Kapiteln mit Seiten zum Auftrennen. So können die Kinder täglich ein Olchi-„Türchen“ öffnen.

Es weihnachtet in Schmuddelfing. Die Stadt sucht Darsteller für eine „lebendige Krippe“ auf dem Marktplatz. Doof nur, dass die Olchis nur „Gerippe“ verstehen und unbedingt dabei sein wollen. Chaos ist programmiert. Am Ende wird es doch noch ein besinnliches Fest – natürlich auf Olchi-Art. Zwischen den täglichen Kapiteln gibt es Rätsel, nicht so gut klingende, aber sicher leckere Rezepte wie „Muffelige Käsefüße“, Basteltipps (Schneemänner aus Kronkorken), Witze aus der Pfütze und Lieder. Vorgeschmack gefällig? „O Grätenbaum, o Grätenbaum, wie müffeln deine Blätter!“ mac

Erhard Dietl, Barbara Iland-Olschewski: Die Olchis. Das Adventskalenderbuch, Illustrationen von Stephanie Stickel, ab 8 Jahren, Oetinger Verlag 2026, 200 Seiten

Jungdetektivin im historischen Wien

Philomenas Spürsinn ist beim Fall der verschwundenen „Goldkröte“ gefragt. Annette Roeder/Knesebeck Verlag 2026

Das Waisenmädchen Philomena Freud verdient sich im Wien der 1920er-Jahre ihren Lebensunterhalt als Schuhputzerin. Ihren Stand baut sie täglich in der Berggasse, unter der Praxis des berühmten Nervenarztes Sigmund Freud auf. An Kundschaft mangelt es ihr nicht, denn sie hat sich einen guten Ruf erarbeitet. Auch als bestens vernetzte Jungdetektivin, die sowohl die vermögenden Patientinnen ihres Namensvetters und deren Begleiter genau beobachtet, als auch enge Kontakte zu einer Straßenkinderbande pflegt. So erfährt sie von dem kleinen Zeitungsjungen Beppi, dass im Naturhistorischen Museum ein Zoologe eine goldene Kröte vorstellen wird, die er von einer Forschungsreise aus Costa Rica mitgebracht hat. Deren Sekret soll eine verjüngende Wirkung haben.

Neugierig geworden beschließt Philomena, ihre Tageseinnahmen für eine Eintrittskarte zu opfern. Sie wird Zeugin des spektakulären Auftritts einer im Rollstuhl sitzenden Frau, die durch den Trank des Goldkröten-Serums wieder zu laufen beginnt. Als aber ein ihr bekannter Student spurlos verschwindet, der zum Forschungsteam gehörte, dazu auch das kostbare Tier selbst, ist ihr Spürsinn gefragt.

Auch Philomenas zweites Abenteuer besticht durch gut recherchierte Stadthistorie, wienerische Sprachfärbung und einen Plot, den die Münchner Autorin und Architektin Annette Roeder spannend konstruiert hat. Schön ist das Glossar am Ende des Buchs. Dem unter anderem zu entnehmen ist, dass zwar der Kriminalfall, nicht aber das magisch leuchtende Goldkrötchen frei erfunden sind. Wobei die Amphibie 1989 zum letzten Mal gesichtet wurde, seither gilt sie als ausgestorben. by

Annette Roeder: Frag Philomena Freud - 2. Fall. Die Goldkröte, ab 12 Jahren, Knesebeck Verlag 2026, 272 Seiten

Nordische Götter und eiskalte Inuit-Fakten

Der Gott Týr kämpft gegen den Feuerriesen Surtr. Illustration: Lion Fleischmann

Der 14-jährige Pjetur lebt auf Island und darf während einer Forschungsreise seiner Eltern erstmals alleine zu Hause zu bleiben. Orma wiederum wurde als Kind von einer reichen Familie in London adop­tiert. Die beiden Jungs leben zwar an entgegengesetzten Enden der Welt, doch verbunden sind sie in ihrer Begeisterung für das Online-Spiel „Edda“, in dem sie sich in den Rollen nordischer Götter durch die Level spielen. Plötzlich stellen sie jedoch fest, dass deren Kämpfe als reale Gefahr in ihre Wirklichkeit Einzug halten.

In Frank Maria Reifenbergs Fantasy-Thriller „God and Heroes“ wird der Fließtext der Romanhandlung immer wieder durch Szenen aus dem Gaming-Abenteuer unterbrochen, die der Münchner Illustrator und Graffiti-Künstler Lion Fleischmann gezeichnet hat. Entstanden ist so ein inhaltlich und visuell gelungener Mix aus Erzählung und Comic, der zugleich einen spannenden Einstiegskurs in die Göttermythen um Týr, Freya, Odin, Loki & Co. bietet.

Nanuk mit seinen Huskys auf einer Eisscholle. Illustration: Lion Fleischmann/cbj 2026

Das Kreativgespann Reifenberg und Fleischmann hat in diesem Jahr noch ein weiteres Buch, diesmal für jüngere Leser, herausgebracht: „Nanuk & Noodles“ nimmt sie mit auf eine Reise zu den indigenen Völkern der Arktis. Zwei Inuit-Freunde erleben beim Hundeschlittenrennen, beim Iglubau und bei der nächtlichen Jagd aufregende Abenteuer, begegnen Eisbären und Robben. Die liebevoll gestaltete Verknüpfung von Erzählung und Illustrationen wird ergänzt durch Sachwissen zu dem heutigen Leben der Inuit in Infokästen, die vom Austrian Polar Research Institute überprüft wurden. by

Frank Maria Reifenberg, Lion Fleischmann: Gods and Heroes, ab 12 Jahren, Knesebeck Verlag 2026, 272 Seiten; Nanuk & Noodles, ab 8 Jahren, cbj 2026, 176 Seiten

Vorlesegaudi auf Bairisch

Großer Spaß: Auch das Fitnessprogramm vom Opa bringen Franz und Theresa gehörig durcheinander. Nur Opa kann zunächst nicht lachen. Illustration: Eli Peter/Volk Verlag

Vom Norden in den Süden, zurück in Anting, Bayern, Deutschland, Europa, blauer Planet – wer ein Buch aus Bayern über Bayern und teils auf Bairisch lesen will, ist bei „Franz und Theresa – Hint häa wia vorn!“ genau richtig. Es ist der zweite, noch rasantere und lustigere Geschichtenband von Justina Bauer aus Penzberg. Franz wohnt mit seiner Familie auf einem Bauernhof in diesem fiktiven, aber doch so typischen Dorf Anting, Theresa mit ihren beiden Mamas gleich nebenan. Franz spricht und schimpft auf Bairisch („Saggl Zement“) und Theresa Hochdeutsch. Langweilig wird’s den beiden – und so auch den Lesern – nie. Und diesmal macht ein fränkischer Astronom das Dialekt-Feuerwerk perfekt.

Dieser führt nämlich im Planetarium in die Unendlichkeit des Weltalls. Die Oma vom Franz kommt zudem aus Marokko zurück und bringt eine Austausch-Oma mit, die im Dorf für reichlich Wirbel sorgt. Er und Theresa helfen Müllsammeln beim Rama dama. Und letztlich bewahren sie die Schweinemama Polly mit allerlei Tricks vor dem vermeintlichen Ende als Schnitzel. Nach jedem Kapitel und am Ende gibt die Autorin, Redenschreiberin im Umweltministerium, auch noch Rezepte-, Ausflugs-, Spiele- und sogar Raptipps, eine Anleitung zum Iglubauen und eine kurze Einführung in Bairisch – Hochdeutsch. Das Beste aber: Man lernt ganz beiläufig etwas zu fremden Kulturen, Umweltschutz und Planeten. mac

Justina Bauer: Franz und Theresa. Hint häa wia vorn! Mit Illustrationen von Eli Peter, ab 6 Jahren, Volk Verlag 2026, 144 Seiten

Detailverliebt in die Alpen

Mit Glatze, dunklerer Haut und braunen statt blauen Augen: der „neue“ Ötzi. Illustration: Elsa Klever /NordSüd Verlag 2026

Stichwort Lernen, das kann man in diesem großen Sachbilderbuch über die Alpen ziemlich viel. „Einsteigen, bitte!“ In einem Heißluftballon beginnt die Entdeckungsreise, die in mehreren Etappen Wissenswertes und Fantastisches auf anschauliche Art abzudecken versucht: Entstehung der Alpen, Höhenstufen, Sport, Sprachen und Dialekte, Käseherstellung und Bräuche. Der Leser ist Gast im Grandhotel und gräbt einen Tunnel durch Europas größtes Gebirge, lernt Gletscherfloh und Sagengestalt Rollibock kennen. Das ist ein detailverliebter Überblick, der auf 112 teils aufklappbaren Seiten prachtvoll illustriert wird, ein wahrer Prachtband.

Die drei Autorinnen und Autoren haben an diesem Buch mehrere Jahre gearbeitet – und dabei gemerkt, dass die Alpen im ständigen (Klima-)Wandel sind. Beispiel Ötzi: Das Kapitel zur berühmten Gletschermumie war schon fertig, als neue Erkenntnisse aufkamen. Illustratorin Elsa Klever gab ihm daraufhin noch eine Glatze, dunklere Haut und braune statt blaue Augen. „Deshalb unterscheidet sich unser Ötzi nun von jenen Darstellungen, die bisher weltweit Verbreitung fanden“, erzählen die Drei hinter den Kulissen.

Wer das alles liest, muss nicht extra zum Schutz dieser einmaligen Natur aufgefordert werden, der macht dies von ganz allein. mac

Barbara Piatti, Thomas Streifeneder, Elsa Klever: Das große Buch der Alpen, ab 7 Jahren, NordSüd Verlag 2026, 112 Seiten

Vom TSV Lehnerz zum FC Bayern

Schon als Bub mit Zahnlücke erfolgreich: FC-Bayern-Star Jamal Musiala mit Fußballschuh-Trophäe. Foto: Oetinger Verlag Hamburg 2026

Jamal Musiala, Fußballstar vom FC Bayern, macht gesundheitlich und deshalb auch sportlich gerade eine schwierige Zeit durch. Vor seinem kürzlichen Zusammenbruch, seiner Verletzung und den Diskussionen über ihn stand jedoch ein unvergleichlicher Aufstieg vom TSV Lehnerz in Fulda über den englischen FC Chelsea in die Bundesliga und deutsche Nationalmannschaft. Und genau davon, wie sein Traum vom Fußballprofi Wirklichkeit wurde, von Niederlagen und Erfolgen, erzählt er jetzt selbst in seinem ersten Kinderbuch.

Zuvor hatte der 23-Jährige schon zwei Erstlesebücher über sich veröffentlicht. Er erinnert damit stark an einen anderen Fußballprofi. Auch Thomas Müllers Aufstieg vom oberbayerischen Pähl nach München gibt es für fußballbegeisterte Jungs zum Nachlesen, im gleichen Verlag und auch mit der Unterstützung von Sportjournalist Julien Wolff.

Jamal Musiala, Julien Wolff: Ein Traum. Ein Ball. Meine Geschichte, ab 7 Jahren, Oetinger Verlag 2026, 192 Seiten

Es ist ein motivierendes Buch geworden über Mut, Teamgeist und das Vertrauen in sich selbst. In diese Richtung gehen auch die Tipps, die Musiala seinen Nacheiferern am Ende gibt. Mittendrin können diese teils exklusive Fotos aus seiner Kindheit und Karriere bestaunen. Abgerundet wird das Ganze durch Zwischenworte seines Chelsea-Trainers, seiner Mutter und von Spielerkollege und Freund Leroy Sané – der die Erfindung von Musialas Spitzname „Bambi“ erklärt. mac