Der Blick unters Bett gehört für viele Kinder zum abendlichen Ritual. Schließlich, so wird befürchtet, könnte sich dort ein gruseliges Monster verstecken. In Dita Zipfels Bilderbuch "Monsta" (Tulipan Verlag, Illustration: Mateo Dineen) wohnt ein solches Exemplar tatsächlich unter dem Bett eines Kindes. Doch das Menschenwesen denkt nicht daran, sich zu gruseln. Obwohl Monsta seine Zähne gefeilt, Masken gebaut, Fell aufgestellt, gegrimmt, gegrummt, gesummt und Klauen gezeigt hat. Also bleibt Monsta nichts anderes übrig, als Abschied zu nehmen vom "Kint" - in Form eines persönlichen Briefs, in dem die Autorin die Gefühlslage des melancholischen Monsta schön skurril in Schreibschrift und mit einigen Rechtschreibfehlern auf den Punkt bringt.