Bedenkt man, dass es in den Neunzigerjahren noch Lehrer gab, die sich bei den Lesungen des Münchner Kinderbuchautors und Illustrators Erhard Dietl wünschten, "bitte bloß nichts von den Olchis vorlesen, das ist den Eltern nicht recht", dann lässt sich ermessen, welchen Siegeszug die spinatgrünen Monster mit den auberginenförmigen Knubbelnasen und den antennenartigen Hörhörnern in den letzten drei Jahrzehnten zurückgelegt haben. Zugegeben, die schrägen Kerle sind müll- und fluchverliebt, doch irgendwann ging auch den begriffsstutzigsten Erwachsenen auf, dass unter der muffeligen Oberfläche liebenswerte Geschöpfe stecken, die in ihrer Wohnhöhle in einem harmonischen Großfamilienverband leben. Heute sind ihre Abenteuer ein Klassiker, Olchi-Produkte wie Bücher und CDs haben eine Auflage von sechseinhalb Millionen erreicht. Im nächsten Frühjahr werden sie zu Kinohelden geadelt.

Erhard Dietl, Die Olchis, 43 Bände, Oetinger