25. Juli 2018, 18:49 Uhr Kinderärztin Jeden Geheilten feiern

Ann-Kathrin Schmidt war ein halbes Jahr in Liberia

"Es wird hier oft ein Bild von Afrika gezeichnet, als ob dort nur Almosenempfänger lebten", sagt Ann-Kathrin Schmidt, 31. "Dabei sind die Menschen dort beeindruckend kreativ und engagiert." Sechs Monate arbeitete die Kinderärztin 2016 in einem Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen in Monrovia, der Hauptstadt von Liberia. "Es muss schon sehr viel passieren, damit sich jemand mit seinem Kind auf die Flucht macht und sein Leben riskiert", sagt sie.

Das Kinderkrankenhaus hat die Hilfsorganisation während der Ebola-Epidemie gegründet. Es erfüllt weit höhere Sicherheitsstandards und hat eine bessere Ausstattung als die meisten anderen Kliniken des Landes. Und trotzdem musste die Münchner Ärztin jeden Tag mit ansehen, wie ein Kind gestorben ist, das man in einer Münchner Klinik vermutlich hätte retten können. "Da kriegt man auch Schuldgefühle und fragt sich: Hätte man noch etwas anderes tun können?" Die moderne Telemedizin hilft, indem die Ärzte bei schwierigen Fällen Kollegen auf der ganzen Welt um Rat fragen können. Doch die technische Ausstattung ist eben nicht auf europäischem Standard.

Aber es gab auch wunderschöne Momente. Etwa als ein kleines Mädchen, das völlig unterernährt und mit schwerer Tuberkulose in die Klinik gebracht wurde, nach ein paar Tagen plötzlich anfing zu essen. "Sie hat sogar die Portionen ihres Papas verschlungen und wurde von Tag zu Tag stärker", erzählt die Ärztin. "Das war wunderschön zu sehen." Nach vier Wochen konnte die kleine Grace entlassen werden. Jeden der kleinen Patienten, den sie durchgebracht haben, habe das ganze Team gefeiert. "Es war eine tolle Erfahrung", sagt Ann-Kathrin Schmidt, "ich wäre sofort wieder in einen Einsatz gegangen." Doch jetzt ist jemand anderes das Wichtigste in ihrem Leben: In wenigen Tagen wird sie zum ersten Mal Mutter werden. Afrika ist aber nicht aus ihren Gedanken verschwunden, sagt sie. "Ich kann ja wieder hingehen, wenn mein Kind später aus dem Haus ist."