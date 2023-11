Ellen Greimel ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Interview von Martina Scherf

Corona, Klimakrise, Krieg in der Ukraine und jetzt in Nahost: Das geht auch an Kindern und Jugendlichen nicht spurlos vorbei. Privatdozentin Ellen Greimel ist Wissenschaftlerin an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und approbierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Ihr Schwerpunkt sind Depressionen. Die haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Greimel, selbst Mutter von zwei Schulkindern, hat die Internet-Seite "ich bin alles" der LMU und der Beisheim-Stiftung mitentwickelt, auf der Jugendliche und Eltern sich über Depression und Behandlungsmöglichkeiten informieren können. Kürzlich wurde dieses Angebot noch um ein Portal für Lehrkräfte ergänzt ("ich bin alles@Schule"). Im Gespräch erklärt sie, warum manche resilienter sind als andere, und was Eltern tun können, um ihre Kinder zu unterstützen.