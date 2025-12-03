Erfahrungsgemäß kann das Warten auf Weihnachten nicht nur die Kleinen ganz schön kribbelig machen. Da empfiehlt es sich, die Vorfreude auf Heiligabend mit anderen zu teilen. Im Münchner Künstlerhaus steht der 3. Adventssonntag ganz im Zeichen von Astrid Lindgren: Weihnachten bei Pippi, Michel und den Kindern von Bullerbü heißt das Motto, wenn Pippi Langstrumpf die Kinder der Stadt dazu einlädt, ihren Weihnachtsbaum zu plündern, Michel in Lönneberga die Armen beschenkt und die Kinder von Bullerbü köstliche Kekse backen. Schauspieler Stefan Wilkening führt ab 16 Uhr direkt in die Weihnachtsstuben der Kinderbuchhelden und – Heldinnen, begleitet auf dem Akkordeon von Maria Reiter.

Auch das Mitmachkonzert Swing & Swing – Weihnachten mit Matze von Mini Musik stimmt auf Heiligabend ein: Am 14. Dezember sind um 14 und 16 Uhr im Gasteig HP8 Kater Matze und seine „Groovy Mitze Matze mit der blauen Tatze Jazz Band“ am Start. Mit dem rotnasigen Rentier Rudolph reisen sie durch die verschneite Weihnachtswelt. Als besonderer Gast ist das Katzenmädchen Mütze mit von der Partie. Mit ihrer samtigen Jazz-Stimme präsentiert sie Christmas-Songs wie „Rudolph, The Rednosed Reindeer“, „Santa Baby“ und „Jingle Bells“.

Weil die Fliege Bisy lieber nicht als Weihnachtsbraten für die Kreuzspinne Karl-Heinz herhalten will, bestellt sie kurzerhand einen Pizzaboten. (Foto: Freies Landestheater Bayern)

Im Theaterstück Du spinnst wohl! am 20. Dezember im Gasteig HP8 nach dem gleichnamigen Buch von Kai Pannen freut sich Karl-Heinz Kreuzspinne über die Fliege Bisy, die sich pünktlich am 1. Dezember in seinem Netz verfängt. Doch sie hat keineswegs vor, als Weihnachtsbraten zu enden, und so verlaufen die Tage bis Heiligabend so ganz anders als von Karl-Heinz geplant. Die Aufführung des Freien Landestheater Bayern ist ab fünf Jahren geeignet und beginnt um 14 und 16 Uhr.

Der verhexte Wunschzettel verwirrt Kasperl und Sepperl am 6. Dezember: Auf dem stehen nämlich plötzlich ganz verrückte Sachen. Wer dahintersteckt und ob sich das wieder in Ordnung bringen lässt, erfahren Kinder ab drei Jahren bei Kasperls Spuikastl um 15 Uhr in der Alten Utting. Die Spuikastl-Chefs Traudl und Peter Schröder erzählen dort am 21. Dezember um 13.30 Uhr zudem eine besondere Weihnachtsgeschichte. Die muss in Kasperl und der Stern von Bethlehem gerettet werden, denn der Stern ist vom Himmel gefallen, weswegen einer der Drei Könige sich verirrt hat.

Auch das Marionettentheater Bille in Unterschleißheim zeigt in der Adventszeit eine Kasperlgeschichte: In Die Weihnachts-Wunschlaterne bekommt der Kasperl vom Nikolaus eine ebensolche geschenkt, mit der er drei Wünsche freihat. Zunächst wünscht er sich einen Sack voll Geld, damit er seine Miete bezahlen kann. Doch wofür soll er die beiden anderen Wünsche am besten einsetzen? Das Stück steht am 6. und 7., am 13. und 14. sowie am 22. , 23. und sogar am 24. Dezember jeweils um 15 Uhr auf dem Programm.

Weihnachtsturbulenzen im Hause Pettersson: Während das Huhn noch im Kochbuch blättert, hat der Fuchs bereits seinen Festschmaus im Blick. (Foto: Ismena Schickert/Münchner Theater für Kinder)

Im Münchner Theater für Kinder läuft der Heiligabend sogar Gefahr, komplett auszufallen. Dort kann der kultige Dauerbrenner Pettersson feiert Weihnachten nach Sven Nordqvist wegen der großen Nachfrage nicht oft genug gespielt werden. Am Nikolaustag ist er gleich zweimal (15 und 17.30 Uhr) zu sehen, es folgen weitere Termine, ja selbst am Morgen des 24. Dezember um 10 Uhr können Kinder miterleben, wie im Hause Pettersson alles schiefläuft. Denn als der Alte mit seinem Kater Findus im Wald nach einem schönen Tannenbaum sucht, passiert ein Unglück – und kurze Zeit später sitzt Pettersson mit Gipsfuß zu Hause. Kein Baum, keine Leckereien, keine Geschenke, befürchtet sein kleiner Kater. Doch glücklicherweise haben die beiden hilfsbereite Nachbarn.

Im Hoftheater droht ebenfalls Gefahr für Heiligabend. Denn in dem Abenteuer Kasperl rettet Weihnachten am 14. Dezember um 11 und 15 Uhr versucht Räuber Benediktus Krapfenklau die Geschenke zu stehlen. Um das zu verhindern, sind der Mut vom Kasperl und die Unterstützung der Kinder gefragt.

Wem aber am 6. Dezember der Sinn eher nach zwei lustigen Ratten als nach dem Nikolaus steht, der ist im Mathäser Filmpalast am richtigen Ort. Dort stellen um 11 Uhr die beiden Autoren, Komponisten und Schauspieler Stefan Murr und Heinz-Josef Braun ihre neue Hörspiel-CD Radio Plapperzahn – Sonne im Gepäck vor. In einer musikalischen Lesung, in der sie in gewohnter Weise wieder in alle Rollen schlüpfen werden. Karten unter www.mathaeser.de.