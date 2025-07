Spendenläufe an Schulen

Zum Schuljahresende werden Eltern ständig für Spendenläufe angepumpt. Und wenn man den Nachwuchs falsch einschätzt: zack, sind 100 Euro weg. Ein paar praktische Tricks, um Gefahren zu umgehen.

Glosse von Nadeschda Scharfenberg

Wir befinden uns aktuell im schulischen Nirwana. Der Austritt aus dem Kreislauf des Leidens erfolgt mit dem Notenschluss, der kindliche Geist ist erlöst vom quälenden Rhythmus aus Mathe-Schulaufgaben, Bio-Referaten, Geschichts-Exen. Das Gehirn leert sich ebenso wie der Kalender, es wechselt in den Passiv-Modus und lässt sich auch von all den Filmen nicht stören, die jetzt statt Unterricht gezeigt werden. Nach der sechsten Stunde geht’s an den Eisbach, dann ist der Zustand der Entspannung perfekt. Ommm.