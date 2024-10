Eines Nachts wacht der Elefant Bobo auf, weil ihn etwas am Rüssel kitzelt und er niesen muss. „Iiiihhh“, piepst eine dünne Stimme, „kannst du nicht aufpassen? – Schon schlimm genug, dass du meinen Hauseingang versperrst, jetzt bläst du mich auch noch durch die Luft, du Ungetüm! Leg endlich deinen dicken Rüssel beiseite. Ich muss nach Hause!“. Auch wenn es anfangs nicht so klingt, für Bobo, den Elefanten, und Susu, die Maus, ist diese Begegnung in Judith Seiberts Tanztheaterstück Bobo und Susu nach Rafik Schamis Kinderbuch der Beginn einer aufregenden Freundschaft. Die sich im weiteren Verlauf sogar zur zarten Liebesbeziehung entwickelt. Als Gastproduktion kommt es am 8. November um 15 Uhr im Münchner Theater für Kinder zur Uraufführung.

Wenn Pettersson Weihnachten feiert, denkt der listige Fuchs ausgerechnet bei der besten Legehenne an seinen Festtagsbraten. (Foto: Ismena Schickert/Münchner Theater für Kinder)

Nur eine Woche später, am 15. November, hat dann ein heiß geliebter Saisonklassiker des Hauses Wiederaufnahme-Premiere: Petterson feiert Weihnachten nach Sven Nordquist. Hier fliegen unter den Tieren schon mal die Fetzen, oder besser die Federn. Etwa wenn der listige Fuchs beim Festtagsbraten ausgerechnet von der besten Legehenne träumt. Zu früh, um bereits an Weihnachten zu denken? Wohl kaum, wenn sich allerorten schon Spekulatius und Lebkuchen türmen.

Auch im Residenztheater steht eine Wiederaufnahme ins Haus. Ab 26. Oktober kehrt das Musiktheaterstück Andersens Erzählungen auf die Bühne zurück. Darin verbindet Philipp Stölzl das Märchen „Die kleine Meerjungfrau“ von Hans Christian Andersen mit dessen Biografie zu einer herzzerreißenden Bühnenerzählung in fantastischen Bildern um Andersens unerfüllte Liebe.

Eine schöne Idee ist auch die neue Lesereihe mit Gute-Nacht-Geschichten in der Schauburg. Bekannte und neue Märchen aus aller Welt gibt es da zu hören, etwa über mutige Prinzessinnen und gefühlvolle Ritter – kostenlos und ohne Anmeldung für Kinder ab fünf Jahren im Foyer. Den Anfang macht am 8. November um 17 Uhr Ensembleneuzugang Annelie Straub: Sie liest die Geschichte Dulcinea im Zauberwald von Ole Könnecke über ein mutiges Mädchen, das weder Angst vor dunklen Zauberwäldern noch vor bösen Hexen hat.

Wenn es draußen so richtig kalt und windig ist, kann man sich zu Hause natürlich besonders schön einkuscheln. Wem aber der Sinn mehr nach Aktivitäten steht, wird in den Herbstferien in den Feierwerk-Einrichtungen fündig. Die bieten Kindern, Jugendlichen und Familien Aktionen über die ganze Stadt verteilt. Etwa einen Programmier-Kurs in der Feierwerk-Funkstation, einen Ausflug zur Flugwerft Schleißheim mit der Feierwerk Südpolstation oder ein DJ-Workshop im Feierwerk Boom in Freiham.

Ein weiterer Programm-Höhepunkt ist das Dschungel-Festival: Vom 26. Oktober bis 3. November erwarten Kinder ab drei Jahren, ihre Freunde und Verwandten im Feierwerk Dschungelpalast neun abwechslungsreiche Ferientage mit Angeboten wie der Mitmach-Zaubershow, dem Clowness-Theater, Live-Musik mit Andi und die Affenbande oder Kinderkino.

Wen es hingegen selbst auf die Bühne drängt, der erhält am 8. und 10. November bei Spot on! Deine Bühne eine Chance. Das Open Stage Format des Vereins Sprach Bewegung für Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahren ist offen für jede Kunstform von A wie Ausdruckstanz über J wie Jonglage bis Z wie Zungenbrecherschnellsprechen. Wer möchte, wird von zwei Bühnenkünstlerinnen, Meike Harms (Spoken Word) und Lena Scholle (Musical), auf den Auftritt vorbereitet. Für die vierte Ausgabe, die diesmal im Eine-Welt-Haus in der Schwanthalerstraße 80 stattfindet, können sich Interessierte bis 3. November melden bei Meike Harms, 01578/1970877, E-Mail: verein@sprachbewegung.com.