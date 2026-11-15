Horst, Olga und Mesut haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun, mal abgesehen davon, dass sie in der Klasse in derselben Reihe sitzen. Trotzdem müssen sie plötzlich gemeinsame Sache machen. Schuld daran ist die neue Lehrerin Frau Freund. Der ist alles in der Klasse „zu“: zu laut, zu leise, zu früh, zu spät, kurzum zuviel. „Ihr seid die allerschlimmste Klasse!“, ruft sie, was wiederum Mesut „für eine sehr gewagte Aussage“ hält: „Woher wollen Sie wissen, dass wir die allerschlimmste Klasse Ihrer Lehrerinnenlaufbahn sind?“.

Teamwork wider Willen: Mesut, Horst und Olga (von links) in „Die drei aus Reihe zwei“. Foto: Tine Schulz/Tulipan Verlag

Fortan werden er, Olga und Ich-Erzähler Horst dazu verdonnert, einen Plan auszuarbeiten, um das miese Klassenklima zu retten. Tatsächlich finden sie am Ende eine kreative Lösung, die nicht nur eine Klassenfahrt, sondern auch die berufliche Perspektive der Lehrerin rettet. Am bundesweiten Vorlesetag, 20. November, stellt die Münchner Autorin Silke Schlichtmann ihren neuen Kinderroman „Die drei aus Reihe zwei“ (Tulipan Verlag) um 18 Uhr in der Buchhandlung CoLibris in der Leonrodstraße 19 vor.

Im Münchner Theater für Kinder veranstalten Autorinnen und Autoren am 20. November sogar eine ganztägige „Lesesause“. Den Auftakt macht um neun Uhr Sabine Bohlmann, die mit einem sprechenden Koffer, einem Wischmopp auf vier Beinen, einem Vampir, einem Werwölfchen, zwei Geistern, einem Felfen und einem Schrat auftaucht. Gemeinsam bilden sie eine Familie von skurrilen Gestalten, die in der Buchreihe „Willkommen bei den Grauses“ (Planet!) in der Normalo-Welt Einzug hält. Um 11 Uhr folgt Charlotte Habersack mit ihrer Reihe „Bitte nicht öffnen“ (Carlsen). Obwohl die kleine Stadt Boring so langweilig zu sein scheint, wie es ihr Name verspricht, ereignen sich dort doch die erstaunlichsten Abenteuer. Zu deren Beginn der elfjährige Nemo jedes Mal ein geheimnisvolles Päckchen mit der obigen Mahnung erhält. Dass sich Nemo daran nicht hält, wissen Fans der zwölf Teile starken Reihe längst.

Am Nachmittag um 15 Uhr übernimmt Jörg Hilbert, Autor und Zeichner der „Ritter Rost“-Bücher (Ueberreuter). Er liest – und singt! - aus den Abenteuern des seit dreißig Jahren erfolgreichen Trios Ritter Rost, Burgfräulein Bö und Drachenkind Koks. Auf ihn folgt um 17 Uhr noch einmal Sabine Bohlmann, jetzt mit einer Lesung aus ihrer Bestseller-Reihe um das magische Kindermädchen „Frau Honig“ von der „Vermittlungsstelle für Familien, denen alles über den Kopf wächst“ (Planet!).

Synchronsprecherin und Bestsellerautorin Sabine Bohlmann : Von Lisa Simpson zum Mädchen namens Willow Seit vielen Jahren schenkt Sabine Bohlmann der beliebten Trickfigur die deutsche Synchronstimme. Doch die Schauspielerin ist auch als Autorin erfolgreich, schreibt Elternratgeber und Kinderbücher. Eines davon wurde kürzlich fürs Kino verfilmt. Wie macht sie das bloß? SZ Plus Von Barbara Hordych ...

Passend zum diesjährigen Motto „Ich lese vor – Du auch?“ kommt parallel ab 14.30 Uhr Vorlesefriseur Danny Beuerbach zum kostenlosen Haareschneiden ins Haus. Einzige erwünschte Gegenleistung: Das betreffende Kind liest ihm währenddessen aus einem Kinderbuch vor.

Zum Abschluss des Tages gewähren die genannten Autorinnen und Autoren ab 19 Uhr in einer Gesprächsrunde einen Blick in ihre „Schreibstube“ und verraten, wie ihre Geschichten und Figuren entstehen.

Auch im Schwabinger Kinderkunsthaus wird vorgelesen, und zwar von der vielseitigen Künstlerin und Hausgründerin persönlich: Um 14.45 Uhr trägt Alexandra Helmig die humorvolle Geschichte „Pfoten weg vom roten Knopf!“ von Matilde Tacchini über die widerstreitenden Gefühle Neugier und Vorsicht vor (ab 3 Jahren); ebenso liest sie aus ihrem eigenen Buch „Alva und das Leuchten der Erinnerung“ (ab 4 Jahren), beide erschienen im Mixtvision Verlag. Danach gibt es passende Kreativaktionen für das junge Publikum.

Zu einem verzauberten Nachmittag mit Ole Könnecke lädt am 25. November um 15. 30 Uhr der Buchpalast in Haidhausen ein. Der Autor und Illustrator liest aus seinem neuen Kinderbuch „Der letzte Zauberspruch“, danach können die Zuhörer und Zuhörerinnen ihm beim Zeichnen zuschauen. Heldin seines Abenteuers für Kinder ab fünf Jahren ist Dulcinea, die im Wald mit ihrer sprechenden Ente Lena und einem Zauberbuch Magie üben will. Nicht gerechnet hat sie jedoch mit dem Auftauchen der beiden Hexenschwestern, denen das Zauberbuch eigentlich gehört – und die es wiederhaben wollen.