Vom kommenden Wochenende an verwandelt sich München erneut für zwei Wochen zum spannenden Tatort für junge Krimi-Fans: Mitfiebern und Mitraten heißt es beim 21. Kinder-Krimifest, das die Münchner Stadtbibliothek in Kooperation mit Kultur und Spielraum e.V. veranstaltet. Den Auftakt macht am 26. März Enola Holmes, die jüngere Schwester von Sherlock und Mycroft Holmes. Sie führt ein freies, aber abgeschiedenes Leben auf dem Land - bis eines Tages ihre Mutter verschwindet und ihr neben versteckten Banknoten auch einige verschlüsselte Hinweise hinterlässt. Heimlich macht sich Enola auf den Weg ins düstere viktorianische London, um ihre Mutter zu suchen. Aus dem siebten Band der Reihe um Enola, geschrieben von Nancy Springer, wird ab 16 Uhr in der Stadtbibliothek im Motorama vorgelesen. In den darauf folgenden Tagen können junge Krimi-Fans an Werkstätten und Labors, an Detektiv- und Escape-Room-Rätselspielen teilnehmen; oder beim Kinderkino und der Aufführung von "Theater Criminal" zuschauen. Zum Abschluss am 9. April wird in der Schwabinger Seidlvilla gefeiert.

Kinder-Krimifest, 26. März bis 9. April, Programm unter: www.kinderkrimifest.de.