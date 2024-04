Kleinkinder haben den Vorteil, dass Eltern ihnen so was übertrieben Gesundes wie Obst unterjubeln können.

Glosse von Nadeschda Scharfenberg

Mit den Apfelbäumen blüht auch zart die Hoffnung auf, dass es jetzt aber wirklich mal genug ist mit den Krippen-Viren. Es ist zwar ein bisschen langweilig, wenn in den Videokonferenz-Kacheln keine schniefnasigen Kleinkinder mehr auf Schößen sitzend in die Kamera winken, aber den Eltern, die gerade ihren ersten Kita-Winter überlebt haben, sei von Herzen gegönnt, dass sich all die Rhino-, Entero- und Noroviren, die Strepto-, Staphylo- und sonstigen Kokken der Frühlingswärme geschlagen geben. Und dann erst die Aussicht, dass es nie mehr so schlimm wird wie im allerersten Krippenjahr. Befreiend!