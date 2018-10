4. Oktober 2018, 19:42 Uhr München heute Kinder hinter Gittern / Ein Lied für München / Wiesn-Liebesgeschichten

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

"Kinder im Gefängnis, wie geht denn das?", fragte sich der Münchner Fotojournalist Erol Gurian, als er zum ersten Mal von Kleinkindern erfuhr, die in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim hinter Gittern aufwachsen.

Das Gefängnis zeigt mit seiner Mutter-Kind-Abteilung, dass das geht. Dass auch Kinder in einem Gefängnis leben können. Straffälligkeit beeinträchtigt nicht automatisch die Erziehungsfähigkeit der Frauen. Eine Trennung von der Mutter wird vermieden und die Kleinkinder dürfen auch während der Haftzeit weiter von ihnen betreut werden.

Als er davon erfuhr, war der Fotografeninstinkt von Gurian geweckt und schließlich durfte er sich die Abteilung ansehen, erst ohne Kamera, später mit, schreibt meine Kollegin Anna Hoben. So entstand nach und nach sein beeindruckendes Fotoprojekt, das unter dem Namen "Far From Home" in der Seidlvilla zu sehen ist.

Das Wetter: Sonnenschein bei Temperaturen um 21 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Stadt will Kita-Gebühren deutlich senken Manche Familien sparen sich künftig Hunderte Euro im Monat - pro Kind. Vor allem Krippenplätze werden günstiger. Ein Teil der Eltern bleibt jedoch außen vor. Zum Artikel

Auf der Suche nach einem Münchner Song Weil es angeblich zu wenig Lieder über das Lebensgefühl an der Isar gibt, startet der Verein "Stadtmucke" einen Wettbewerb. Zum Artikel

St. Josef will weg vom "Krankenhauscharakter" Das große Alten- und Pflegeheim am Luise-Kiesselbach-Platz entspricht nicht mehr den aktuellen Standards. Durch eine Generalsanierung soll es dort wohnlicher werden. Zum Artikel

Die Polizei, dein Freund und Tinder Blond, blaue Augen, Maschinenpistole: Am Hauptbahnhof verschaut sich eine junge Frau in einen Polizisten. Tags darauf helfen seine Kollegen, ihn ausfindig zu machen. Zum Artikel

NEUES VON DER WIESN

Wenn auf der Wiesn die große Liebe wartet Manche Paare kommen nach Jahren mit ihren Kindern und Enkeln wieder, andere feiern sogar ihre Verlobung oder Hochzeit auf dem Oktoberfest. Die schönsten Liebesgeschichten von SZ-Lesern. Zum Artikel

Wie schafft man es auf dem Toboggan unfallfrei nach oben? Nach zwei Mass Bier ist das eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Denn es geht um die Umwandlung von Energie - und die Standfestigkeit der Besucher. Zum Artikel

Wenn selbst die Bedienung tanzt Kein "Cordula Grün", kein "Hulapalu": Im Herzkasperlzelt wird statt der Wiesn-üblichen Schlagermusik eine Volksmusik fernab aller volkstümlichen Moden gefeiert. Eine Liebeserklärung. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Ein Volksfeind | 05.10. Residenztheater Ein Kurort mit vergiftetem Badewasser, Presse, Bürger und zwei verantwortliche Männer mit einem großen Interessenskonflikt. Tadaa: Henrik Ibsens Werke sind zeitlos und bescheren uns aktuelle Gesellschaftsdramen vom Feinsten.

Psychedelic Porn Funk Party / Endless Summer | 05.10. Import Export Einatmen und tief abtauchen in die verruchten 60-er und 70-er Jahre. Zwischen dem klassischen The Doors Sound gibt's Afro Beats, Funk & Psych Rock auf die Ohren und 60s & 70s Erotik-Videoshows. Uhlala!

Schmieds Puls präsentiert von ASK HELMUT | 05.10. Milla Das österreicherische Trio balanciert zwischen ruhigen, sanften Pop und plötzlichen rockigen Elementen - irgendwie kurios, aber voll cool!

WÄHRENDDESSEN IN...

Bayern vor der Landtagswahl: Wer san mia?

Die alte Gleichung "Bayern = CSU" gilt nicht mehr. Land und Wähler verändern sich - und die Partei verliert den Anschluss. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg