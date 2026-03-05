Zum Hauptinhalt springen

SZ-Kolumne Typisch deutschVier Kinder? Dein Ernst?

Lesezeit: 2 Min.

Spiel und Spaß auf einem Tennisplatz bei München.
Spiel und Spaß auf einem Tennisplatz bei München. Johannes Simon

Großfamilien findet man in München heutzutage so selten wie günstige Mietwohnungen. Unser Autor kennt ganz andere Verhältnisse, etwa bei seinem Bruder und dessen 13 Sprösslingen.

Kolumne von Imaan Huseen Dinnle

Ein Tag in München, wie so oft war ich mit meinen drei Kindern unterwegs, da ereignete sich eine Szene, die mich ins Grübeln brachte. Wir gingen an einem Café vorbei, wo Leute draußen in der Sonne saßen. Jemand tuschelte etwas von drei Kindern und wie viel Geld ihn das wohl koste. Ich rang mit mir, weil ich mir unsicher war, ob das Lästerei war oder einfach nur eine Frage. Die ich, und deswegen ging ich weiter, aber so gar nicht beantworten kann.

Zur SZ-Startseite

SZ-Kolumne Typisch deutsch
:Ein Land, erklärt mit Bananen

In Münchens Obstregalen zeigt sich der deutsche Anspruch an Vielfalt. Das kann einen beim Einkaufen im Supermarkt überfordern – oder in neuen Gedanken fruchten.

SZ PlusKolumne von Lillian Ikulumet

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite