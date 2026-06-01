50 Jahre Freilichtmuseum Glentleiten – das ist ein halbes Jahrhundert gelebte Geschichte und Anlass für ein Festwochenende für die ganze Familie am 20. und 21. Juni. Zu den Höhepunkten gehören am Samstag und am Sonntag die Geschichten von Katharina Ritter rund um das Thema Geburtstag; der Zauberer Tom Kratz verbindet unter dem Motto „Mit Staunen – aber ohne Frack“ Magie mit Comedy und tritt an beiden Tagen um 16.30 und 18.30 Uhr auf. Am Sonntag sind um 14 Uhr Stefan Murr und Heinz-Josef Braun mit Radio Plapperzahn, ihrer bayrisch-anarchistischen Ratten-Radio-Show und Liedern von ihrer CD „Sonne im Gepäck“ im Freilichtmuseum in Großweil zu Gast.

Ebenfalls ganztägig draußen tummeln kann man sich auf Wasserschloss Sandizell bei Schrobenhausen von 4. bis 7. Juni: Dort wird von 11 Uhr an das Rad der Zeit zurück bis ins Mittelalter gedreht, wenn es heißt: „Seyed gegrüsst, Ihr edlen Herren und gar lieblichen Damen, Ihr Bauernvolk und Reisende, die Ihr das bunte Treyben auf Schloss Sandizell bis in die Abendstunden erleben wollet.“ Ritter, Damen, historisches Marktvolk und weit gereiste Spielleute wie die lustigen Mannen von Musica immortalis lassen lang vergangene Zeiten wieder lebendig werden: Neben einem inszenierten Kampfgetümmel zwischen Rittern gibt es für die Kleinen auch die Möglichkeit, sich in eine „Kinderfeldschlacht“ zu stürzen, allerdings in einer ungefährlichen Variante mit Poolschlangen.

Auch die Nachwuchstalente des Tölzer Knabenchors sind beim Kindertag der „PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne und des Museums Brandhorst“ vertreten. Alexander Scharf

Beim Kinder-Aktionstag der PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne und des Museums Brandhorst am Sonntag, 28. Juni, von 11 bis 18 Uhr verwandeln sich die beiden Museen in einen offenen Erlebnisraum für Kinder, Jugendliche und Familien. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher ein facettenreiches Programm rund um Kunst, Musik, Kreativität, Bewegung und Zukunftstechnologien: Dazu gehören Kunst-Workshops, Streetart mit Loomit, Sport und Spiel mit „Zam Aktiv“ vom FC Bayern München, Singen mit dem Nachwuchs vom Tölzer Knabenchor sowie Rappen mit Roger Rekless. Der heißt in Wirklichkeit David Mayonga, ist ein Allrounder mit deutsch-kongolesischen Wurzeln und kombiniert in seiner Arbeit Hip-Hop-Musik und gesellschaftskritisches Engagement miteinander. Überdies ist er Moderator und ein Pädagoge, der es versteht, die jungen Besucher zum Rappen zu bewegen.

Im Münchner Theater für Kinder steht im Juni neben Lieblingsstücken wie „Pettersson und Findus feiern Geburtstag“ nach Sven Nordqvist (6. und 12. Juni, 15 Uhr) und „Pippi Langstrumpfs Abenteuer“ nach Astrid Lindgren (7. und 26. Juni, 15 Uhr) auch ein Familienkonzert der Bayerischen Philharmonie auf dem Programm. Der Kinder- und Jugendchor, die Junior Strings und die Kleinsten aus der musikalischen Früherziehung verwandeln mit „Philharmonischen Sommerklängen“gemeinsam die Bühne des Hauses an der Dachauer Straße 46 in einen klingenden Sommergarten. Dabei treffen bekannte Melodien auf neue Entdeckungen zum Mitsummen und Mitwippen. Mark Mast, Intendant und Chefdirigent der Bayerischen Philharmonie, führt persönlich durch das Programm. Informationen unter www.bayerische-philharmonie.de.

Der Kinder- und Jugendchor der Bayerischen Philharmonie beim Familienkonzert. Mirjam Thissen

Wer über das baldige Ende der Pfingstferien betrübt ist, dem sei zwecks Gemütsaufhellung noch rasch ein Besuch bei Kasperls Spuikastl auf der Alten Utting ans Herz gelegt: Am 7. Juni ist das Puppenspieler-Paar Traudl und Peter Schröder dort mit seinen liebevoll geschnitzten Figuren und selbst geschriebenen bayerischen Stücken zu Gast. Um 14.30 Uhr zeigen sie Kasperl und das Mauerblümchen für Kinder ab 4 Jahren. In dem Stück will die böse Hexe den schönen Prinzen ganz für sich allein haben. Klar, dass da die Prinzessin im Weg ist. Weshalb die Hexe diese kurzerhand in ein unscheinbares Blümchen verwandelt. Und der Prinz? Der vergisst prompt seine Geliebte. Da ist die Hilfe des Kasperl gefordert (ab 4 Jahren). Um 16.30 Uhr geht es weiter mit Kasperl und die Weißwürscht: Dieses Mal kommt der König auf Besuch zur Großmutter. Die will ihm eine landestypische Brotzeit servieren. Deshalb soll der Sepperl gut aufpassen, dass die Weißwürste beim Erwärmen nicht aufplatzen. Ob das gutgeht?