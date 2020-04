Selbstbildnis in Corona-Zeiten: Elena, sieben Jahre, aus Griechenland.

Die Internationale Jugendbibliothek zeigt Selbstbildnisse in Corona-Zeiten: die Mitmach-Ausstellung "I-solation. Kinder, malt euch!"

Die Idee entstand, als Christiane Raabe, die Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek, Anfang März einen Postumschlag erhielt, den ihr der Taiwaner Künstler Ming-Chin Cheng übersandt hatte: Er enthielt Selbstporträts eines Jungen und eines Mädchens, die sich mit Mund-Nasen-Schutz gezeichnet hatten. Bildnisse, die zu dieser Zeit in Deutschland noch fremd anmuteten. Aber die Zeichnungen beeindruckten die IJB-Direktorin, gingen ihr nicht mehr aus dem Sinn, um so mehr, als sich binnen kurzer Zeit Covid-19 zur globalen Pandemie entwickelte.

Die Bilder gaben den Anstoß zu dem Online-Ausstellungsprojekt "I-solation. Kinder, malt euch!". "Schon die Gründerin der Internationalen Jugendbibliothek, Jella Lepmann, hatte Anfang der Fünfzigerjahre eine Ausstellung mit Selbstbildnissen kuratiert, die Kinder weltweit gemalt hatten", sagt die IJB-Pressesprecherin Julia Jerosch. Auch damals, in der Nachkriegszeit, wollte man Kindern das Gefühl vermitteln, dass sie und ihre Situation sichtbar sein können. "Eine Frage, die sich auch in der jetzigen Situation wieder stellt. Wo sind Kinder wahrnehmbar, wo können sie sich wiederfinden, jenseits von Meldungen darüber, dass Schulen und Kitas geschlossen bleiben oder vielleicht irgendwann wieder geöffnet werden."

Bislang sind aus 28 Ländern auf allen fünf Kontinenten 183 Einsendungen zu dem Ausstellungsprojekt "I-solation. Kinder, malt euch!" in der IJB eingetroffen; jeden Tag kommen weitere hinzu. Weltweit sind Kinder von drei bis 13 Jahren aufgerufen, sich zu beteiligen, über sich und ihre Gefühle in Zeiten von Maskenpflicht und Ausgangsbeschränkungen Auskunft zu geben. Auf der Seite www.ijb.de/ausstellungen/corona-selbstportraits sind diese Bilder zu sehen, auf denen Kinder malend ihre Gefühle ausdrücken und den Betrachtern ihr Gesicht zeigen: die einen grau und verängstigt, die anderen farbenfroh und munter, mal mit Atemschutzmaske, mal ohne. Allen gemeinsam ist, dass sie insbesondere den jungen Künstlern selbst vor Augen führen, mit ihrer Situation nicht alleine zu sein, sondern sich in einer Gemeinschaft zu befinden.

Wer mitmachen will, kann sein Bild - mit Vorname, Alter und Land - per E-Mail an direktion@ijb.de schicken.