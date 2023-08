Im asiatischen Restaurant Kinchia am Roecklplatz: Loup de Mer (eckige Schale), Tuna Tataki (li), Colorful Ceviche und rechts Bao Bum Pork Belly.

SZ-Kostprobe: Im Restaurant Kinchia am Roecklplatz gibt es allerlei Asiatisches zu Essen. Der Mix verschiedener Küchen des Fernen Ostens liegt im Trend - und gelingt hier auch meist.

Von Toni Ego

In Bezug auf Essen wirft der Begriff "asiatisch" zu viel in einen Topf. Wir gehen ja auch nicht "europäisch" essen, sondern italienisch oder französisch. Genauso darf man die thailändische Küche von der vietnamesischen unterscheiden, die indische von der chinesischen, die japanische von der koreanischen. Doch die Fülle an Münchner Restaurants, die "Asian Fusion" oder "Modern Asian Cuisine" im Namen tragen, befeuert das Bild einer panasiatischen Kochkultur.