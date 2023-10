Deutsche Erstaufführung: Wilke Weermann inszeniert Kim de L'Horizons "Hänsel & Greta & The Big Bad Witch" am ETA Hoffmann Theater Bamberg.

Von Egbert Tholl

Vermutlich erwartet niemand angesichts des Titels "Hänsel & Greta & The Big Bad Witch" ein Stück, bei dem einem jede Nuance sofort einleuchtet. Aber das macht gar nichts, denn die Wirkmächtigkeit dieses Textes liegt in ganz anderen Sphären, liegt in einem riesigen Assoziationsangebot, angereichert mit einem oft sehr schrägen, aber stets großartigen Humor. Der Regisseur Wilke Weermann ist der fabelhaft richtige, um Kim de L'Horizons "Hänsel & Greta" auf die Bühne zu bringen, weil er völlig unerschrocken an den Text herangeht und dessen Eigenarten nimmt, wie sie kommen, um sie dann in einen (bis auf wenige etwas stillstehende Momente) lustigen und auch zauberhaften Abend zu übertragen. Er hat dabei aber auch Hilfe: vier sehr muntere Schauspielerinnen.