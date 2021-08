Stadt der Kiffer / So lief der Sommer in der Stadt

Von Joachim Mölter

Wer vor der Jahrtausendwende in München erwachsen geworden ist, denkt beim Stichwort "Sommer in der Stadt" unweigerlich an das gleichnamige Lied der Spider Murphy Gang. Darin ist eine Leichtigkeit und Unbeschwertheit zu spüren, an die man beim ersten Sonnenstrahl erinnert wird, der nach einem harten Winter wieder in die Stadt reinscheint.

Auch was die hiesigen Schausteller erzählt haben von ihrem "Sommer in der Stadt", hatte etwas von dieser Leichtigkeit: Lachende Kinder im Karussell, kreischende Kids in den schnelleren Fahrgeschäften - das habe sie am meisten berührt, berichteten sie, nachdem ihr dreiwöchiges Wiesn-Ersatzprogramm nun zu Ende gegangen ist. Mit der auf drei Schauplätze verteilten Veranstaltung haben sie zwar wieder ein wenig Geld verdient, aber natürlich bei weitem nicht so viel, um die Ausfälle durch die Absage des Oktoberfestes kompensieren zu können. So ganz unbeschwert brechen sie ihre Zelte also nicht ab.

Der Sommer in der Stadt ist vorbei, so wie es aussieht auch der meteorologische. Es war ein kurzes Vergnügen. Die Schausteller haben trotzdem eine positive Bilanz gezogen. Sie haben das Lachen und Kreischen ihrer jungen Kunden mitgenommen und am Sonntag auch die letzten Sonnenstrahlen. Sie können alles brauchen, was wenigstens das Herz wärmt. Für sie wird es wieder ein harter Winter. Aber der nächste Sommer kommt bestimmt.

In München gilt ab Montag die 3G-Regel Weil die Stadt stabil über der Inzidenz von 35 liegt, verschärfen sich in Innenräumen bald die Vorschriften. Am Sonntag hat München bereits die nächste wichtige Marke überschritten.

Münchner Familie aus Afghanistan ausgeflogen Tagelang hat eine Mutter mit Kindern versucht, das Land zu verlassen und nach Deutschland zurückzukehren. Die Familie hatte noch vor der Machtübernahme der Taliban ein letztes Mal Angehörige in Kabul besuchen wollen.

Mord unter Freunden Maximilian B. soll seinen Kumpel und dessen Eltern kaltblütig erschossen und den Tatort so manipuliert haben, als handle es sich um ein Familiendrama samt Suizid. Sein Motiv? Habgier, sagen die Ermittler. Nun beginnt der Prozess.

Durch Mauern hüpft ein Känguru Eine Autofahrerin meldet ihre nächtliche Begegnung mit dem exotischen Tier bei der Polizei. Die Beamten nehmen sie schon deshalb ernst, weil es vor wenigen Monaten eine ähnliche Sichtung gab.

IAA in diesen Zeiten? - "Eigentlich eine Katastrophe" Diskutieren oder anecken? Gegner der Automesse bereiten sich bei einem Straßenfest auf Aktionen vor. Offen bleibt, wie radikal der Protest wohl während der IAA wird.

