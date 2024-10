Von Paul Schäufele

Was bedeutet es, zu sein? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Diese und andere Fragen regnen auf das Publikum im Erdgeschoss der Brainlab-Firmenzentrale in Münchens Osten. Doch auch ein Versprechen klingt aus den Lautsprechern: „I have all the answers“, sagt eine Frauenstimme. Ein größenwahnsinniger Satz, doch es ist keine Frau, die da spricht, sondern eine Künstliche Intelligenz (KI), die andeutet, wie die Technik uns zu Akteuren einer Revolution macht.