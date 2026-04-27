Wie lassen sich historische Quellen und Fakten gegen die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) absichern? Eine Frage, mit der sich zunehmend auch Orte der Erinnerungskultur in Deutschland auseinandersetzen müssen. Immer wieder tauchen – vorwiegend in sozialen Medien – Bilder und Videos auf, die KI-generiert sind, aber angeblich authentisches historisches Material zeigen. Bereits im Januar hatten mehr als 30 Einrichtungen in Deutschland, darunter die KZ-Gedenkstätten Dachau und Buchenwald, in einem offenen Brief an die Betreiber von Instagram und anderen Plattformen gefordert, konsequenter gegen solche Inhalte vorzugehen. Eine Kennzeichnungspflicht für KI-Inhalte in sozialen Medien existiert bislang nicht.
Künstliche IntelligenzDie große Gefahr von KI-Fakes für unsere Geschichte – und welchen Schutz es gibt
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Drei Münchner Studierende haben einen Prototyp entwickelt, der die Verfälschung historischer Quellen verhindern soll. Ihre Idee stößt auf großes Interesse – denn die Zeit drängt.
Von Katharina Haase
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