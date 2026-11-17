Künstliche Intelligenz (KI) hat Schattenseiten. Eine ist die Möglichkeit, historisches Material zu verändern oder vollständig zu fälschen. So werden soziale Medien mittlerweile auch von Bildern und Videos geflutet, die vorgeben, Szenen aus Konzentrations- und Vernichtungslagern der Nationalsozialisten zu zeigen. Die rasante Weiterentwicklung der KI sorgt dafür, dass die Anzahl der KI-Inhalte, die der authentischen bald überholt haben dürfte – und diese Fakes mit bloßem Auge kaum noch als solche erkennbar sind.

Ein Ansatz der Münchner Studenten Pablo Toussaint und Florimon Poisson war es, historisches Material vor Fälschungen zu schützen, indem man seine Echtheit nachweist. Denn nicht nur Fakes an sich sind ein Problem: Seit dem Einsatz von KI kommt auch immer häufiger die „liar’s dividend“ (deutsch: Lügendividende) zum Tragen, bei der echte Nachweise und Dokumente als KI-generiert oder manipuliert bezeichnet werden, um Unsicherheit zu schüren.

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Um dieses Problem zu bekämpfen, entstand Ende 2025 im Rahmen eines Technik-Wettbewerbs an der Ludwig-Maximilians-Universität die „Global Authentic Memory Initiative“ (GAMI). Diese erhält nun eine Fördersumme von insgesamt 400 000 Euro, davon 100 000 vom Kulturstaatsministerium (BKM) und 300 000 von Google.org, dem gemeinnützigen Arm des Tech-Konzerns.

Für GAMI wurde aus etablierten kryptografischen Verfahren eine Infrastruktur entwickelt, mit der Gedenkstätten, Museen und Archive die Echtheit ihrer digitalen Bestände dauerhaft nachweisen können. Aus jeder Datei wird ein mathematischer „Fingerabdruck“ – eine eindeutige Zeichenfolge – berechnet und mit einer digitalen Signatur versehen, die nur von der verwaltenden Institution erzeugt werden kann und alle Informationen in Bezug auf die Datei enthält.

Der signierte Fingerabdruck wird anschließend in der Bitcoin-Blockchain verankert – einer Art öffentlichem Logbuch, das parallel auf unzähligen Rechnern weltweit geführt wird. So entsteht ein Nachweis darüber, seit wann eine Datei existiert, von welcher Institution sie stammt, und dass sie unverändert geblieben ist. Eine Verfälschung der Verankerung im Nachhinein ist nach Angaben der Gründer praktisch ausgeschlossen.

Die Gründer von GAMI, Pablo Toussaint (links) und Florimon Poisson, sowie die Kommunikationsbeauftragte Rosa Bauer im April 2026 in der LMU. Foto: Robert Haas

Für Pablo Toussaint bedeutet die Förderung einen Meilenstein, um das Projekt vorantreiben zu können. Der 26-Jährige leitet mittlerweile ein festes Team von neun Leuten auf vier Kontinenten. „Seit zehn Monaten arbeite ich Vollzeit nur an diesem Projekt“, sagt Toussaint. Die Förderung ermögliche es ihm, erstmals auch Gehälter zu zahlen. Dass die Summe am Ende so hoch ausfallen würde, kam auch für ihn überraschend. „Wir haben einfach mal eine Mail ans Kulturstaatsministerium geschrieben“, sagt Toussaint. Dieses habe nach der Zusage von 100 000 Euro noch Google ins Boot geholt.

Eine erste Förderung der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) war für die Erstellung eines Prototyps aufgewendet worden. Die anschließende Zusammenarbeit mit einigen Testinstitutionen, darunter auch die KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg, war erfolgreich verlaufen. Nun wird das Projekt ausgeweitet. Der Hauptfokus soll dabei weiterhin auf der NS-Zeit liegen, praktisch aber soll die Technik für alle Institutionen anwendbar sein, die mit historischen Materialien arbeiten. „Wir haben einen Kollegen in Ruanda, der sich unter anderem auch mit dem Völkermord an Hutu und Tutsi befasst“, sagt Toussaint.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte den Kontakt zu Google.org hergestellt. Foto: Georg Wendt/dpa

Im BKM ist man von der Idee hinter GAMI überzeugt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer war Anfang des Jahres unter Druck geraten, nachdem etwa 30 Gedenkstätten, Museen und Erinnerungsinitiativen aus ganz Deutschland in einem offenen Brief gefordert hatten, konsequenter gegen die Geschichtsverfälschung durch KI, vor allem in den sozialen Medien, vorzugehen.

„Generative KI kann historische Aufnahmen täuschend echt imitieren. Im Bereich der NS-Geschichte und der Holocaust-Erinnerung ist diese Entwicklung von besonderer Tragweite“, erklärt das BKM auf Anfrage. Die offene technische Grundlage von GAMI biete die Möglichkeit, sie zu einem globalen technologischen Standard zur Sicherung der Erinnerungskultur weiterzuentwickeln. Daher habe man sich beim BKM entschlossen, in das Projekt zu investieren.

Jedoch sieht man beim BKM auch eine hohe gesellschaftliche Verantwortung der großen Tech-Konzerne beim Schutz vor KI-Fälschungen. Weimer hatte daher, im Rahmen einer USA-Reise, den Kontakt zu Google.org hergestellt. Der laut Selbstbezeichnung „philanthropische Arm von Google“ fördert weltweit gemeinnützige Projekte und Organisationen. „Gedächtnisinstitutionen haben ein dringendes, sich schließendes Zeitfenster, um digitalisierte historische Bestände zu schützen“, erklärt der Konzern auf Anfrage.

Nach eingehender Prüfung von GAMI und ihrer bisherigen Erfolge habe man deshalb beschlossen, das Projekt ebenfalls finanziell zu unterstützen. Man sehe darin „die Möglichkeit, für Gedächtnisinstitutionen weltweit eine grundlegende, unabhängige und manipulationssichere Verifizierungsinfrastruktur zu schaffen“.

Auch für am Projekt interessierte Institutionen bietet die Förderung einen Vorteil. „Am Anfang hatten wir die Idee, dass die Institutionen, die Teil des GAMI-Projekts werden, an uns eine einmalige Summe zahlen“, erklärt Toussaint. Dank der Förderung des BKM und von Google könne GAMI seine Dienste nun vorerst weiter kostenlos anbieten. Ein Ziel, so Toussaint, sei eine dauerhafte öffentliche Finanzierung des Projekts. So könnte verhindert werden, dass die Sicherung historischer Inhalte von den finanziell verfügbaren Mitteln der Institutionen abhängig ist.

Pablo Toussaint und seinem Team hat die Förderung des BKM auch „viele Türen im deutschsprachigen Raum geöffnet“. Zudem wurde GAMI im Oktober mit dem Social Impact Award ausgezeichnet. Neben einem Preisgeld erhalten die jungen Gründerinnen und Gründer dadurch mehr Sichtbarkeit für ihr Projekt sowie die Möglichkeit, an verschiedenen Events, Tagungen und Workshops teilzunehmen und sich so ein größeres Unternehmensnetzwerk aufzubauen.

Trotz aller Ideen und Versuche, historische Fakten abzusichern, hält Kulturstaatsminister Weimer weiterhin eine regulatorische Verschärfung gegenüber großen Tech-Konzernen für notwendig. Unter anderem fordert er Vorgaben auf EU-Ebene, um die Plattformen zur Löschung gefälschter KI-Bilder oder -Videos zu verpflichten.