Khatia Buniatishvili lässt auf sich warten, springt dann aber zum Instrument und schenkt dabei dem Publikum ein gewinnendes Lächeln. Daniil Trifonov dagegen geht zum Flügel wie jemand, der unbeschirmt im Regen zu seinem Wagen läuft: den Kopf leicht nach vorne gebeugt, die Augen aufs Ziel gerichtet. Schon in der Art, wie Buniatishvili und Trifonov – zwei der begehrtesten musikalischen Stimmen ihrer Generation – die Isarphilharmonie betreten, werden Unterschiede sichtbar.
Daniil Trifonov und Khatia Buniatishvili – ein KonzertvergleichZwei Weltstars am Klavier
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Im Abstand weniger Tage spielen die Piano-Virtuosen Khatia Buniatishvili und Daniil Trifonov in München. Im Vergleich werden zwei ganz unterschiedlich faszinierende Künstlercharaktere sichtbar.
Kritik von Paul Schäufele
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