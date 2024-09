Keramikbemalen liegt im Trend. In München gibt es immer mehr Studios, in denen man auf diese Weise Unikate herstellen kann – sie sind auch beliebte Geschenkideen.

Von Magdalena Holzapfel

Fußabdruck des Nachwuchses

Im „Paint Your Style“, das drei Filialen in der Maxvorstadt, am Sendlinger Tor und am Harras unterhält, hat man die Qual der Wahl, wie man sich kreativ ausleben und was genau man bemalen möchte. Soll es vielleicht ein neuer Fressnapf für die Katze sein, Dekoration fürs Badezimmer oder eine schöne Salatschüssel zum Geburtstag für die Freundin? Beim nächsten Familienfest könnte man auch gleich mit einer ganzen selbst bemalten Geschirrgarnitur angeben ...