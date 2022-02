Dass sich in der Neuen Musik mehr tut, als gemeinhin wahrgenommen wird, beweisen zwei Konzerte im Schwere Reiter. Zunächst führen der Bratschist Kelvin Hawthorne und sein achtköpfiges A Straight Line-Ensemble neue Kompositionen aus Amerika auf: Von Jesse Montgomerys "Source Code" für Streichquartett über Raven Chacons "Bury Me Where The Lightning Never Will Find Me" und Julia Wolfes "Singing In The Dead Of Night" bis zu John Zorns "Cat O'Nine Tails". Tags darauf spielen Moritz Eggert - Pianist, Dirigent und einer der profiliertesten Komponisten der Neuen Musik - und der klassische Saxofonist Christian Segmehl ein buntes Programm aus eigenen Kompositionen, bewährter Literatur für diese Besetzung (wie Jules Demerssemans "Fantaisie") und Arrangements von Schubert und Mozart.

Kelvin Hawthorne and A Straight Line, Mi., 23. Feb., Segmehl & Eggert, Do., 24. Feb., jeweils 20 Uhr, Schwere Reiter, Dachauer Straße 114a, www.schwerereiter.de