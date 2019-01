27. Januar 2019, 18:42 Uhr Kellerbrand Wohnblock in Pasing evakuiert

Ein Kellerbrand mit hohem Sachschaden hat den Bewohnern eines achtstöckigen Wohnblocks an der Pasinger Schmaedelstraße am Samstagnachmittag zwei frostige Stunden im Freien beschert: Gegen 17.34 Uhr war in einem Kellerabteil aus ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen, Anwohner hatten die Feuerwehr deshalb alarmiert. Kräfte von Freiwilliger und Berufsfeuerwehr evakuierten das Gebäude, löschten den Vollbrand im Keller mit schwerem Atemschutz und kontrollierten danach alle 28 Wohnungen auf etwaige Atemgifte. Anschließend entrauchten die Einsatzkräfte die betroffenen Wohnungen und das Treppenhaus mit einem Hochleistungslüfter. Alle Anwohner konnten nach zwei Stunden wieder in ihre Wohnungen zurück. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf etwa 50 000 Euro beziffert.