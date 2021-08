Eine Stewardess hat sich vor Gericht das Recht erstritten, ihre selbst genutzte Eigentumswohnung in München während ihrer berufsbedingten Abwesenheit an Touristen zu vermieten. Die Stadt hatte ihr das untersagt, der Verwaltungsgerichtshof gab nun der Berufung der Frau statt. Sie hatte ihre Wohnung auf der Plattform Airbnb zur Vermietung angeboten. Darin sah die Landeshauptstadt eine unzulässige Zweckentfremdung von Wohnraum und ordnete an, das unverzüglich zu beenden. Das Verwaltungsgericht bestätigte das Verbot, der Verwaltungsgerichtshof dagegen gab der Berufung der Stewardess statt. Durch das Verbot stehe dem Wohnungsmarkt keine bisher zweckentfremdete Wohnung wieder zur Verfügung. Es führe nur dazu, dass die Wohnung über den Vermietungszeitraum unbewohnt leer stehen würde. Dieser Fall sei anders, als wenn "Personen eine nicht dauerhaft selbst bewohnte Wohnung zur Maximierung des Ertrags an einen ständig wechselnden Personenkreis wie zum Beispiel 'Medizintouristen' vermieten", so das Gericht.