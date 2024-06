Von Oliver Hochkeppel

Keine Premieren-, eine Dernierenkritik also diesmal: Zum sechsten und letzten Mal spielte Kaya Yanar sein Programm „Fluch der Familie“ im Circus Krone, der trotz Länderspiel, Tennis und Biergartenwetter wieder bis auf den letzten Platz gefüllt war. Keine Selbstverständlichkeit sei das, bedankte sich Yanar am Schluss, er habe in seinen 25 Jahren als Comedian viele kommen und gehen sehen. Warum also ist Kaya Yanar immer noch ein Magnet?