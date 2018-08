29. August 2018, 18:56 Uhr Kaufverhalten von Touristen Die Sprache ist längst nicht alles

Kundinnen aus arabischen Ländern geben in den beiden Sommermonaten Juli und August im Geschäft von Sciuk viel Geld aus. Die Besitzerin beziffert ihren Anteil in der Zeit auf 20 Prozent des Boutiquen-Umsatzes. Doch die Verschleierung der Frauen missfiel Sciuk. "Teils waren nur noch die Augen zu sehen, und selbst die wurden mit einer Sonnenbrille bedeckt." Sie entschloss sich zu ihrer Bitte, auf Verschleierung zu verzichten. Erst hätten die stets von ihren Männern begleiteten Frauen an der Ladentür kehrtgemacht, dann aber seien sie tags darauf ganz anders gekleidet wieder gekommen - in modischer Hose, weiter Bluse, das offene Haar war lediglich mit einem Seidentuch bedeckt. "Sie wissen einfach nicht, dass wir in einer Kultur leben, in der wir, wenn wir miteinander reden, selbst die Sonnenbrille abnehmen", erläuterte Anne Sciuk. "Es ist gut, wenn wir ihnen sagen, dass es hierzulande ganz anders aufgenommen wird, wenn man sein Antlitz verbirgt." Die Kundinnen hätten positiv reagiert, bilanziert die Boutiquen-Besitzerin ihr Experiment. dpa

Damit hatte sie nicht unbedingt gerechnet - die Bitte an arabische Kundinnen, ihre Boutique in Garmisch-Partenkirchen nur unverschleiert zu betreten, hat Anne Sciuk überwiegend positive Reaktionen eingebracht. Die Frauen reagierten zum großen Teil mit Verständnis, sagt die 53-Jährige. Sie hatte Anfang Juli einen Zettel ins Fenster am Eingang der Boutique gehängt. Darauf begründete sie ihre Bitte damit, dass es in der europäischen Kultur als hochmütig und respektlos empfunden werde, sein Gesicht nicht zu zeigen.

Wer anspruchsvollen ausländischen Touristen teure Produkte verkaufen will, sollte deren Mentalität kennen und darf nicht zimperlich sein. Politik? Bitte nicht!

Von Ralf Wiegand

Das Credo in der internationalen Welt des Luxusshoppings hat einst schon Kurt Tucholsky treffend formuliert. "Wer auf andre Leute wirken will, der muß erst einmal in ihrer Sprache mit ihnen reden." Das kommt auch trotz alter Rechtschreibung nie aus der Mode. Im wörtlichen wie übertragenen Sinne definiert das Zitat die Basis für menschliches Miteinander im allgemeinen und zwischen Kunden und Verkäufern im besonderen. Ich weiß, was Du willst, sagt der Verkäufer. Du verstehst mich, sagt der Kunde. Und die Sprache ist dabei längst nicht alles.

Peter Külsheimer, 38, weiß ziemlich genau, worauf die oft weit gereiste Kundschaft in den einschlägigen Boutiquen, Juweliergeschäften oder Kaufhäusern der Stadt besonderen Wert legt. "Chinesen zum Beispiel wollen lieber erst mal über alles Mögliche reden, aber unbedingt gleich nicht über das Produkt", sagt Külsheimer. Russen hingegen kämen gerne direkt zur Sache. Kunden aus dem arabischen Raum, in der Branche unter "Middle East" subsumiert, sind wiederum nicht immer zwingend kompatibel zum westlichen Benimmhandbuch. Der dort als Knigge-Grundgesetz verankerte Paragraf, wonach die Frau selbstredend vor dem Mann begrüßt werden muss (und der Weg zur Kreditkarte des Mannes über das Herz der Gattin zu suchen ist), gilt nicht überall auf der Welt. Im arabischen Teil zum Beispiel, weiß Külsheimer: "Da ist es oft besser, nur den Mann anzusprechen."

Külsheimer arbeitet als Recruter für die Personalagentur mit dem weltläufigen Namen GI Group Fashion & Luxury: Er sucht Leute mit einschlägigen Kenntnissen über Sprache und Kultur jener Länder, die als Zielgruppe für Luxus-Dealer interessant sind. Das italienische Unternehmen ist in rund 40 Ländern aktiv, ursprünglich kommt es aus der Zeitarbeit und hat sich nun darauf spezialisiert, hochpreisigen Shops qualifiziertes Personal zu verschaffen. "Das machen inzwischen auch die Häuser im Mittelpreis-Segment", weiß Joachim Stumpf, Geschäftsführer der BBE Handelsberatung, die das Einkaufsverhalten bestimmter Gruppen analysiert: Kaum ein Kaufhaus in der Innenstadt, das nicht zum Beispiel russisch sprechendes Personal beschäftigt.

Am besten stammen die Mitarbeiter ohnehin direkt aus dem Land,aus dem auch die zu betreuenden Kunden kommen, sind Muttersprachler und kennen vor allem die Mentalität dieser Leute. In manchen Einkaufszentren, die ein Shop-im-Shop-Konzept im Luxussegment verfolgen, also Flächen an ausgewählte Marken vermieten, sorgen Kunden aus dem arabischen Raum, aus China und Russland für den Großteil des Umsatzes. Kein Wunder, dass sich die Herrschaften zwischen den Auslagen in den edlen Vitrinen schnell wie zu Hause fühlen sollen - und je mehr sie das tun, um so eher kommen sie auch wieder. Der Handelsverband Bayern empfiehlt dem Einzelhandel, die ausländische, zahlungskräftige Kundschaft so zu behandeln, dass sie gerne wiederkommt: Viele Powershopper reisen nämlich tatsächlich häufiger nach München, langfristige Geschäftsbeziehungen sind auch zu Touristen möglich.

Je individueller die Ansprache, umso größer die Zufriedenheit. "In Sprache, Kultur und Mentalität sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen sehr, sehr groß", sagt der Personalfinder Külsheimer, der zwar gerne muttersprachliches Personal mit Vorkenntnissen im Einzelhandel vermittelt - zwingend notwendig ist das Wissen aus dem Verkauf aber nicht. Vielmehr geht es darum, zu verstehen, wie der Gast aus der anderen Welt tickt; das Personal muss gelegentlich sehr spezielle Wünsche tolerieren, es sollte Erfahrung im Service haben und eine Affinität zu den Produkten in der "oft verrückten Luxuswelt", sagt Headhunter Külsheimer. Ukrainisches Personal, das russisch spricht, sollte den Oligarchen aus St. Petersburg nicht unbedingt in ein Gespräch über die Krim verwickeln, bevor er ihm eine 50 000-Euro-Uhr vorstellen will; und die taiwanesische Sales Assistance muss dem Festland-Chinesen unvoreingenommen begegnen, wenn der den Laden mit zwei Tragetaschen voller Markenmode verlassen soll. "Man braucht Feingefühl für Menschen, und man braucht Empathie, obwohl die Branche sehr oberflächlich ist", sagt Peter Külsheimer.

Oberflächlich - aber lukrativ: München ist im Luxusshopping der so genannten DACH-Region - das steht für Deutschland, Österreich und die Schweiz - der wichtigsten Standort. Aus Sicht der Reiseveranstalter, die Chinesen, Russen oder Araber hierher vermitteln, ist der Raum ohnehin so gut wie eins: Vierwaldstättersee, Tiroler Berge und Münchner Maximilianstraße verschwimmen zu einer einzigen Postkarte. Die bayerische Landeshauptstadt ist auf dieser Tour vor allem der Einkaufsstopp. Arabische Kunden nutzen dabei lieber das Shopping-Mall-Konzept, das sie aus ihrer Heimat kennen, als über die Teuer-Boulevards zu flanieren; Russen muss der Münchner Einzelhandel umgarnen, um sie von einer Weiterreise nach Berlin abzuhalten; und Chinesen werden gleich busweise vor den Einkaufstempeln abgeladen: Angst vor Klischees darf man in der seltsamen Welt des Luxusshoppings wahrlich auch nicht haben.