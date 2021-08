Der Verein Filmzeit Kaufbeuren e.V. erhält den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Kaufbeuren. Vergeben wird der Preis seit 1981. In diesem Jahr geht er an die Organisatoren des Autorenfilmfests, das sich in den vergangenen Jahren über die Stadtgrenzen hinaus im Allgäu ausgedehnt hat. Übergeben wird die Urkunde an diesem Freitagabend. Ausdehnen wird sich die Filmzeit nun auch in den digitalen Raum - mit einem eigenen Online-Format. Dieses soll die Präsenzveranstaltungen der 14. Filmzeit erstmals ergänzen und wird unterstützt von der Beisheim Stiftung aus München. Dessen Förderprogramm "kulturstark" lobt insgesamt eine Million Euro aus, von der 41 gemeinnützige Kulturorganisationen in NRW und Bayern profitieren. Diese Digitalfilmzeit richtet sich insbesondere an alle Allgäuer Schulen und ältere Cineasten. Geplant ist die 14. Filmzeit vom 19. September bis 3. Oktober an den drei Festivalorten in Kaufbeuren, Kempten und Immenstadt.