Um die Frage einiger Anwesender, die die Tribüne nach dem neuen Mann in Katy Perrys Leben scannen, gleich mal aufzulösen: Nein, Justin Trudeau ist nicht da in der Olympiahalle. Wahrscheinlich. Zwar verzögert sich der Start der Show eine halbe Stunde, ehe Katy Perry wie die Maschinenfrau Maria im Filmklassiker „Metropolis“ mit Schläuchen am Kopf erwacht und in Energieringen hoch über den Köpfen der Menge losschmettert. Die Verzögerung bei dieser Erweckung dürfte aber andere Gründe haben, als dass die amerikanische Musikerin, 41, und der kanadische Ex-Premier, 53, noch hinter der Bühne Händchen halten. So wie sie es jüngst beim Verlassen der Pariser Nackedei-Revue „Crazy Horse“ taten.
Konzert in der ausverkauften OlympiahalleKaty Perry in München: Wiedergeburt einer Show-Göttin
Lesezeit: 4 Min.
Die zuletzt viel geschmähte Pop-Prinzessin kann es noch: Katy Perry liefert in der ausverkauften Olympiahalle eine völlig überladene, im Kern aber sehr charmante Halloween-Party zwischen Videospiel und Mummenschanz ab. Im Zentrum: ihr Po.
Kritik von Michael Zirnstein
Tanz-Akrobatik in der Pasinger Fabrik:Ein Zirkuslabor in München entwickelt neue Artistikformen
Acht Artistik- und Tanz-Talente haben im neuen „Zirkuslab“ der Pasinger Fabrik das Stück „Reflection“ entwickelt. Weitere Eigenproduktionen sollen folgen. Die Strippen zieht eine Legende der Varieté-Branche.
Lesen Sie mehr zum Thema