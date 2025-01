Schon räkelt sich Katy Perry wieder sexy, diesmal auf der langen Motorhaube eines silbernen Sportwagens – einer dahinbrausenden Corvette. Dass das keine Empörung mehr hervorruft, liegt weniger am besänftigenden „La da di, la da da“-Gesang des Songs „I’m his, he’s mine“, sondern am Zeitgeist. Es räkelt sich ja ständig irgendwer irgendwo. 2011 war das noch heikler, da zeigte die amerikanische Sängerin in einer Nummer mit Elmo in der Sesamstraße ein bisschen Dekolleté zum Song „Hot n Cold“, und Eltern gingen US-weit auf die Barrikaden.

Aber eigentlich war die Pop-Welt seit „I Kissed A Girl“ 2008 schon an Katy Perrys kesse Provokationen gewöhnt. Und bei der Ankündigung ihrer „The Lifetimes“-Welttournee für das Jahr 2025 mussten sich auch nur die Münchner Fans aufregen: Denn in Deutschland waren ausschließlich Konzerte in Berlin (21. Oktober) und Köln (23. Oktober) angekündigt. Die waren angeblich rasch ausverkauft, sodass die 40-jährige Pastorentochter doch noch einen Termin in München nachgeschoben hat. Am Freitag, 31. Oktober, kommt sie in die Olympiahalle. „Roar!“, möchte man mit einem ihrer großen (auch bei Superbowl-Show 2015 vorgetragenen) Hits schnurren, das gibt ein Feuerwerk („Firework“).

Perry spielt, so verspricht der Veranstalter, ihre vielen Bubblegum-Pop-Hits wie auch „Teenage Dream“ oder „Dark Horse“ – insgesamt sollen ihre Songs 115 Milliarden Mal gestreamt worden sein, sie hat 143 Millionen Singles verkauft und 70 Millionen Alben und ist damit einer der massenkompatibelsten Popstars dieser Zeit. Perry bringt auch ein aktuelles Album mit: „143“, was im Handy-Sprech für „I Love You“ steht, darauf ist auch der Song „Gorgeous“ mit der deutschen Kollegin Kim Petras zu hören.

„Es wird eine gigantische Tanzparty“, verspricht die Kalifornierin, „jeder ist eingeladen.“ Natürlich nicht umsonst: Tickets kosten zwischen 90 und 129 Euro. Und an die muss man erst einmal rankommen: Der Vorverkauf startet am Freitag, 24. Januar, um 10 Uhr. Jede Bestellung ist auf sechs Karten begrenzt.

In München spielte Perry schon 2009 in der Tonhalle, im Jahr nach ihrem Debüt. Ihr bisher letztes Konzert stieg 2015 in der Olympiahalle. Mit viel Aerobic Gladiatoren mit Leuchtlanzen, einem berittenen Marionettenpferd und etwa sechs Kostümwechseln (rosaroter Panther, Kleopatra, Neonwesen) fiel die Show damals aber in den Augen einiger Kritiker eher brav aus.