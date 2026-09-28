Dreieinhalb Jahre war sie Bürgermeisterin in München , zweieinhalb Jahre Managerin bei der Deutschen Bahn, nun wird Katrin Habenschaden Beraterin in der Privatwirtschaft. Die frühere Grünen-Politikerin soll künftig Spitzenpersonal für Unternehmen suchen und weiterentwickeln, wie aus einer Mitteilung der Firma Spencer Stuart hervorgeht. Dort wird sie am 1. November ihre neue Aufgabe beginnen. Sie soll sich, wie es weiter heißt, vor allem in den Branchen Mobilität, kommunale Infrastruktur und Finanzwirtschaft um Führungskräfte kümmern.

Die 49 Jahre alte Habenschaden wurde 2014 in den Stadtrat gewählt, stieg schnell an die Fraktionsspitze der Grünen auf und kandidierte 2020 vergeblich für das Amt der Oberbürgermeisterin. Die grün-rote Mehrheit im Stadtrat wählte Habenschaden im Mai 2020 zur Zweiten Bürgermeisterin. Sie galt als Hoffnungsträgerin der Grünen für die OB-Wahl 2026. Diese gewann dann freilich ihr Parteifreund Dominik Krause. Habenschaden hatte aus persönlichen Gründen am 11. Oktober 2023 völlig überraschend ihren Rückzug aus der Politik erklärt.

Im Dezember 2023 trat sie einen neuen Job als Leiterin Nachhaltigkeit und Umwelt bei der Deutschen Bahn an. Dort hörte sie Ende April 2026 auf und ließ ihre Zukunft offen. Ein neuer Job in der Privatwirtschaft kommt dennoch nicht überraschend. Eine Rückkehr in die Politik, über die immer mal wieder spekuliert wurde, schloss sie stets aus.