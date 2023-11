Autor Pierre Jarawan und die Autorin Katja Huber werden mit dem Ernst-Hoferichter-Preis 2024 ausgezeichnet. In ihrer Begründung schreibt die Jury, dass Jarawan als Autor, Slam-Poet, Bühnenliterat und Veranstalter seit langem eine feste Größe in der Münchner Literatur-Szene sei. Sie lobt sein "gekonntes Jonglieren zwischen Witz und Sprachpoesie" sowie seine "hohe Kunst des Gleichgewichts im Austarieren von Gegensätzen zwischen libanesischem Vater- und deutschem Mutterland, zwischen eigener Erinnerung und literarischer Fiktion, zwischen dem Geschichtenerzählen und dem Erzählen von Geschichte". Im Frühjahr wird Jarawans dritter Roman erscheinen. Der mit jeweils 5.000 Euro dotierte Preis wird seit 1975 jährlich an Münchner Autorinnen und Autoren vergeben, die wie Ernst Hoferichter Originalität mit Weltoffenheit und Humor verbinden. Katja Huber wird geehrt, weil der Münchner Autorin und Hörfunk-Journalistin in ihren bislang fünf Büchern eine mitreißende Verquickung all dieser Elemente gelingt, wie die Jury schreibt. Ihren politischen Anspruch verbinde Huber mit stilistischer Raffinesse, Witz und einem rasanten, lockeren Ton, heißt es weiter. Der Preis wurde von Franzi Hoferichter, der Witwe des Münchner Schriftstellers, gestiftet. Über die Vergabe entscheidet der Stiftungsbeirat der Ernst Hoferichter Stiftung, der auch als Jury fungiert.