Wen begehren wir? Und was erzählt unser Begehren über uns? Wie hängen Lust, Leidenschaft und Liebe zusammen? In ihrem neuen Buch "Liebe und andere Neurosen", erschienen im Aufbau Verlag, schreibt Katja Eichinger über das Wechselspiel zwischen Verlangen und Verunsicherung. Sie erzählt Familiengeschichten wie die ihrer Urgroßmutter, die ihr Leben lang unter dem Apfelbaum stand und von dem armen Handwerker träumte, den sie nicht heiraten durfte. Und sie erzählt von eigenen Begegnungen, in denen sich ihr das Wesen der Liebe offenbarte. Am Mittwoch, 27. April, stellt Katja Eichinger im Gespräch mit der Kuratorin Patrizia Dander im Café Zebra im Museum Brandhorst ihr neues Buch vor. Und sie spricht anhand von Werken aus der Sammlung Brandhorst, zu der sie seit Jahren eine enge Verbindung pflegt, über die Magie und Macht von Liebe heute. Katja Eichinger studierte am British Film Institute und arbeitete als Journalistin in London. Sie produziert neben ihrer Arbeit als Autorin Musik. Nach dem frühen Tod ihres Mannes, des Filmproduzenten Bernd Eichinger, veröffentlichte sie das biografische Buch "BE". Sie lebt in München und Berlin.

Katja Eichinger: "Liebe und andere Neurosen", Buchvorstellung, Mittwoch, 27. April, 19 Uhr, Museum Brandhorst, Theresienstr. 35a, Anmeldung unter https://www.museum-brandhorst.de/events/buchpremiere-katja-eichinger