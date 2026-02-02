Für Millionen Fantasy-Fans weltweit ein Traum: Wie der junge Pumawandler Carag die typischen Herausforderungen der (Vor-)Pubertät sowohl in Menschen- als auch in Tiergestalt zu erleben. Doch im „Woodwalkers“-Universum geht es um so viel mehr: das Verhältnis von Mensch, Tier und Natur und die Verteilung der Lebensräume. Ein Thema, das den Nerv der jungen Leserschaft trifft, wie die Autorin Katja Brandis bei einem Treffen in der Nähe von München erzählt.