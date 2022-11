Von Sabine Buchwald

Sie ist quer durch Europa gereist mit ihren Teams, sie hat in den USA gelebt und gespielt. Die Kontinente Asien und Afrika aber sind ihr fremd. "Das sind so gar nicht meine Destinationen", sagt Kathrin Lehmann. Nur die Liebe zum Fußball bringe sie jetzt dort hin. Wenige Tage bevor sie ihren Koffer packen wird, um nach Katar zu fliegen, ruft Lehmann dazu auf, sich nicht die Freude auf die WM nehmen zu lassen. "Es ist Fußball, es wird gespielt, und am Schluss gibt es einen Weltmeister. Alle, die diesen Sport mögen, sollten sich der Faszination des emotionalen Moments hingeben. So wie früher auch."