Das höchste katholische Laiengremium im Erzbistum München und Freising hat Armin Schalk zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 55-Jährige setzte sich am Freitagabend bei der Vollversammlung des Diözesanrats in Ohlstadt mit 64 zu 49 Stimmen gegen seine Mitbewerberin Hiltrud Schönheit durch. Schalk ist Diplom-Ingenieur für Physikalische Technik und Leiter der deutschen Niederlassung einer Unternehmensgruppe im Hochtechnologiesektor, wie die Erzdiözese mitteilt. Zudem engagiere er sich seit vielen Jahren als stellvertretender Vorsitzender des Diözesanrates für die Region Nord. Der neue Vorsitzende folgt auf Hans Tremmel, der nach zwölf Jahren im Amt nicht wieder zur Wahl angetreten war. Er wolle "mit dem Vorstand neue Wege gehen", kündigte Schalk an. Aufgaben seien auf mehrere Schultern zu verteilen, er wolle zudem seine Erfahrung aus der Wirtschaft einbringen, um Themen deutlich schneller umzusetzen. Nach "Jahren der Krise in der Kirche" wolle er - "achtsam und sensibel gegenüber allen, die von Missbrauch in der Kirche betroffen waren" - darauf hinwirken, "dass die Arbeit im katholischen Ehrenamt wieder Spaß und Freude macht".