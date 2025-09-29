Johannes Koch hat als Schüler des Erzbischöflichen Studienseminars St. Michael in Traunstein mangelnde Fürsorge erlebt – und sexuellen Missbrauch durch einen Mönch des Franziskaner-Klosters Maria Eck. Auf seine Initiative hin werden die Missbrauchsvorwürfe im Internat jetzt aufgearbeitet.

Es ist ein besonderes Haus der katholischen Kirche: das Erzbischöfliche Studienseminar St. Michael in Traunstein. Das Jungen-Internat der Erzdiözese München und Freising wurde 1929 eröffnet, um Priesternachwuchs zu gewinnen. Einst besuchten es die Ratzinger-Brüder; Georg leitete später die Regensburger Domspatzen, Joseph wurde Papst. 2020 berichteten mehrere ehemalige Seminaristen der SZ von ihren Gewalterfahrungen dort. Nun hat das Studienseminar eine Aufarbeitung gestartet und das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt beauftragt.