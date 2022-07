Von Andrea Schlaier

Elisa und Anna Hofer haben am vergangenen Wochenende das Glück gefunden. Ihre gemeinsame Tochter womöglich auch. Nur, dass die das mit ihren 15 Monaten anders ausdrückt: mit einem erlösten Lachen aus sehr hellen blauen Augen. Das hat Luise nach anfänglicher Skepsis am Samstag doch noch aufleuchten lassen, am Seitenaltar der kleinen Perlacher Barockkirche St. Michael. Im Arm von Mama Anna und an der Seite von Mami Elisa beobachtet sie konzentriert Wolfgang Rothe, wie der ihr sachte Wasser über Haar und Hinterkopf rinnen lässt, das weiter tröpfelt bis hinunter in den Taufbrunnen mit der glänzenden Messingschale. In der Hand der Patin flackert das Licht von Luises Taufkerze, auf der in Wachsbuchstaben der Wunsch für ihr Leben klebt: "Mögest du das Glück niemals suchen müssen, möge es dich finden, wo immer du auch bist."