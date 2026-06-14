Der schwule katholische Religionslehrer Michael Brinkschröder leitet die Queerseelsorge, die die katholische Kirche vor eineinhalb Jahren in München geschaffen hat. Sein Team wird auch am Christopher Street Day dabei sein.

Beim CSD findet so viel queere Seelsorge statt wie sonst das ganze Jahr nicht

Es ist schon ein paar Jahre her. Michael Brinkschröder war als Referent bei einer Dekanatskonferenz zu Gast, einem Treffen von Seelsorgenden katholischer Pfarreien. Der Theologe sprach über pastorale Angebote für queere Menschen, als sich einer in aufgebrachtem Ton zu Wort meldete und „Homosexualität und Pädosexualität in einen Topf geworfen hat“, also die gleichgeschlechtliche Liebe mit sexueller Gewalt an Kindern.