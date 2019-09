"Wollen wir "Churches for Future" sein?", fragt Achim Budde, der Direktor der Katholischen Akademie an der Mandlstraße. Das sei die Frage, um die es jetzt gehe. Die Kirchen seien doch im Klima- und Umweltschutz lange Vorreiter gewesen. Doch warum haben sie sich nicht schneller und deutlicher der derzeitigen Klimaschutz-Bewegung angeschlossen?

Am Freitagnachmittag hat die Katholische Akademie Schülerinnen und Schüler von "Fridays for Future" und deren Unterstützer von "Parents for Future" eingeladen - und die Klimaschützer haben die Gelegenheit genutzt, um fünf Forderungen zu erheben. Die Kirchen sollten sich endlich dem anschließen, was die Jugendlichen seit April deutschlandweit fordern, zum Beispiel den Ausstieg aus der Kohle-Energie bis 2030, nicht bis 2038, wie es die Kohle-Kommission vorgeschlagen hat. Die Aktivisten fordern außerdem, dass die Kirchen dafür eintreten, dass der Klimawandel als Asylgrund anerkannt wird. Und um sich Gehör zu verschaffen, sollten sie während der großen Klimastreiks die Kirchenglocken läuten, das nächste Mal also am 20. September.

Darüber hinaus erheben die Aktivisten eine ganze Reihe konkreter Forderungen: So sollen die Kirchen das Thema Klimaschutz im Religionsunterricht stärker betonen, es solle Material für eigene Umweltgottesdienste geben, und die Kirchen sollten mit gutem Beispiel vorangehen: Sie sollten ihr Geld nicht in klimaschädlichen Industrien anlegen, bei Dienstreisen auf Inlandsflüge verzichten, auf Synoden und Konferenzen fleischloses Essen anbieten, die eigenen Gebäude energetisch sanieren und kircheneigene Wälder aufforsten.

Mit vielen dieser Forderungen würden die Klimaschützer offene Türen einrennen - das versichern auf Anfrage sowohl das katholische Erzbistum München und Freising als auch die evangelische Landeskirche. Von beiden heißt es, auf Inlandsflüge verzichteten sie schon weitgehend, ihre Häuser würden bereits zunehmend energetisch auf Vordermann gebracht, und im Lehrplan sei der Klimaschutz auch schon ein wesentlicher Bestandteil. Material für Umweltgottesdienste gebe es bereits, und auch bei Geldanlagen sei die Klimaverträglichkeit schon ein wichtiges Kriterium. So seien etwa Firmen, die an Kohlekraft verdienen, komplett von Investitionen ausgeschlossen, heißt es vom Erzbistum.

"Wir tun schon einiges", sagt an diesem Nachmittag auch Bambergs Erzbischof Ludwig Schick. Er beginnt ebenfalls aufzuzählen, doch er räumt ein: Es sei noch nicht genug. "Wir sind längst nicht an dem Punkt, an dem wir heute sein müssten." Den Forderungen an die Kirchen stimme er grundsätzlich zu, sagt Schick. "Wer die Schöpfung zum Teufel gehen lässt, hat sich von Gott abgekoppelt."

Michael Kröpfl von "Fridays for Future" antwortet darauf, es wäre schön, wenn sich die Kirche nicht nur symbolisch auf ihre Seite stellen, sondern auch ihren Einfluss nutzen würde. Sie könnte viel stärker für den Klimaschutz eintreten, erklärt auch Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Der Klimaschutz sei eine globale ethische Herausforderung, sagt der Klimaforscher - und die Kirche könne eine viel größere Rolle spielen, etwa bei der Geldanlage. Sie könne zum Beispiel lauter darauf hinweisen, dass klimaschädliche Anlagen ethisch nicht vertretbar seien, regt Edenhofer an. Und sie könne eine Allianz mit anderen großen Investoren schmieden. "Die Kirchen könnten viel lauter sein."

Laut wären etwa die Kirchenglocken. Er sei dankbar für diese Anregung, versichert Erzbischof Schick. Das Angelusläuten werde auch jetzt schon mit bestimmten Bitten verbunden. Warum nicht auch für den Klimaschutz? Er wolle das nun per E-Mail in seiner Erzdiözese anregen. Doch für die Münchner Kirchen sind die Glocken eine Sache für sich. Man äußere generell keine Empfehlungen an Pfarreien, aus politischen Anlässen zu läuten, teilt das Erzbistum mit. Das Läuten solle seiner religiösen Funktion vorbehalten bleiben. Und die evangelische Landeskirche erklärt, am 20. September würden ja viele Kirchen läuten - aber nur, wo es Andachten und Gottesdienste gebe. "Das Glockenläuten lädt in unserer Kirche nämlich immer zum Gottesdienst ein."