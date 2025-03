Jetzt ist das Café so, wie Katharina Stadler es sich vorgestellt hat. Die Tapete mit den üppigen Rosen, das kräftige Jadegrün an den Wänden, die altrosafarbenen Sitzbezüge, die Kristalllüster, alles hat sie sorgfältig abgestimmt. Seit einem halben Jahr ist das Café Kustermann fertig renoviert, zum Wiesnbeginn. Kleinigkeiten fehlen noch. Da an der Wand, murmelt Stadler, während sie auf einen der hohen Stühle am Ende des Tresens klettert. Gerne hätte sie ein altmodisches Stammtischschild hier auf der Holzplatte stehen. Mit so einem schmiedeeisernen Gestell? „Ja, genau.“ Sie hat als Kind am Stammtisch der Großmutter ihre Hausaufgaben gemacht. Für gute Gäste, Stammgäste, immer einen Platz freihaben, diese Wirtshaustradition gefalle ihr, sagt Stadler. Die möchte sie in ihrem Café unbedingt fortsetzen. Es soll ein „Viertelwohnzimmer“ sein in der Isarvorstadt, wo es laut und großstädtisch schnell zugeht. Stadler, 37, zierlich, lange dunkelbraune Haare, leicht schwäbischer Akzent, hat die Idylle ihrer Heimat gegen die wachsende Großstadt eingetauscht.

Sie kommt aus einer Gastronomenfamilie, ist mit drei jüngeren Schwestern in einem überschaubaren Ort am Bodensee aufgewachsen. Allein sein, kennt sie kaum. „Wir hatten 100 Babysitter“, sagt Stadler. Das prägt. Sie mag es, umgeben von Menschen zu sein. Während sie erzählt, behält sie ihre Mitarbeitenden hinter der Theke im Auge und auch ihre Gäste. Da wartet eine Dame schon länger an einem Tisch, möchte offensichtlich bestellen. Stadler lächelt und macht eine leichte Kopfbewegung, die der jungen Frau an der Kaffeemaschine signalisiert: „Kümmere dich um sie.“

Cafe Kustermann.Inhaberin Katharina Stadler Foto :Catherina Hess (Foto: Catherina Hess)

Das Café Kustermann ist bekannt für seine Tortenauswahl, von Ostern bis Herbst auch für hausgemachtes Eis. Für Kinder steht dann ein Podest draußen vor der Eisvitrine, damit sie die Sorten besser auswählen und selbst bezahlen können. Rund ums Jahr gibt es eine kleine, wöchentlich wechselnde Mittagskarte. Oder man beginnt den Tag mit einer Käseplatte, die „Prinzessin Therese“ heißt, mit der Müslischale „Karl Valentin“ oder dem Avocado-Brot „Monaco Franze“. Manche mögen solche willkürlichen Namedroppings für seltsam bis überflüssig halten, für Stadler sind sie eine Liebeserklärung an ihre Wahlheimat.

Nicht nur durch die Neugestaltung hat das Café Kustermann eine Aufwertung erfahren. Es ist schon seit einigen Jahren zu einem besonderen Ort für Jugendliche geworden, zu einem Lernort für Schülerpraktikanten. Sie kommen von der Wirtschafts-Fachoberschule (FOS), die nur ein paar hundert Meter weiter westlich bei der Poccistraße liegt. Drei mal drei Wochen müssen Elftklässler ein Praktikum machen, insgesamt neun Wochen ins Arbeitsleben rein schmecken. Für manche sind es die ödesten Wochen ihres jungen Lebens, für andere eine Bereicherung, weil sie danach wissen, was sie beruflich wollen - oder auch nicht.

Die Möglichkeiten im Café Kustermann haben sich mittlerweile herumgesprochen, die Stellen bei Katharina Stadler sind begehrt. Am ersten Tag gibt es eine Lektion in Lächeln und Grüß-Gott-Sagen bei ihr. „Und Pünktlichkeit bringen wir ihnen auch schnell bei“, sagt sie. Was Instagram und Co nur schlecht vermitteln können, nämlich Selbstvertrauen, schafft zwischenmenschlicher Austausch. Durch Feedback innerhalb des Teams und Komplimente der Gäste steige das Selbstwertgefühl bei den jungen Leuten, sagt Stadler. Sie kann zuhören, erkennt Schwierigkeiten, spricht die jungen Leute darauf an. „Ich war anfangs ziemlich schüchtern“, erzählt die ehemalige Praktikantin Ayah Jadallah Skaf am Telefon. Aber Stadler habe sie zum Sprechen animiert, habe ihr vorgemacht, wie man kommuniziert. „Katharina ist ein Vorbild, sie kann einen richtig motivieren“, sagt die 20-Jährige. Wahrscheinlich hätte sie sich nie für das duale Studium beworben, das sie nun macht. Stadler hat sich mit ihr hingesetzt, ihre Bewerbung dafür durchgesprochen.

Drei ehemalige FOS-Praktikantinnen, die jetzt im Café jobben: Marina Younan, Ayah Jadallah Skaf und Eli Tsapaliana. (Foto: Catherina Hess)

Sie selbst habe mit allen Themen zu ihren Eltern kommen können, sagt Stadler, obwohl beide immer viel gearbeitet hätten. Sie weiß, dass nicht alle jungen Leute aus einem fürsorglichen Elternhaus kommen. Schon so manches Bewerbungsschreiben oder Referat-Handout ist mit ihr am Stammtisch entstanden. „Katharina macht sich viele Gedanken um uns“, sagt Marina Younan, 19, die ebenfalls hier Praktikantin war. „Man muss höflich und sauber sein bei ihr, und sorgfältig arbeiten. „Ich habe ziemlich viel mitbekommen, wie Inventur funktioniert, zum Beispiel.“

Im September 2019 hatte Stadler die ersten Schülerinnen und Schüler im Café. Sie rechnet laut nach, mehr als 30 waren es inzwischen insgesamt. Einige arbeiten jetzt als Aushilfen weiter. „Ich versuche die Jugendlichen zu stärken, im Gegenzug kann ich mich voll auf sie verlassen“, sagt sie. Ihr Engagement ist eine Win-win-Geschichte.

München war Stadler schon als Kind vertraut durch Besuche mit der Mutter, die meistens so abliefen: ein Abstecher bei Bekannten in der Großmarkthalle, die dort mit Bodenseeobst handeln, danach Einkehr im Café Schmalznudel am Viktualienmarkt und schließlich Einkaufen bei Konen in der Kinderabteilung. Zum Studieren hat sie sich dann ganz für München entschieden. Sie wollte „etwas Soziales auf internationaler Basis machen“ und landete beim Studiengang Internationales Management an der Hochschule München. Stadler hat ein Jahr in Südafrika und Mosambik gearbeitet, in Spanien beim Roten Kreuz mit Geflüchteten. Dabei sei ihr vor allem eines klar geworden: „Menschlichkeit, das ist, was zählt im Leben.“ Deshalb gibt es im Café Kustermann auch das „Hey-Spendierbrett“, an dem Kunden einen Bon für einen Kaffee oder Kuchen für andere zurück lassen können.

In den ersten Jahren nach ihrem Bachelor-Abschluss arbeitete sie im Marketingbereich. Als ihr in der Firma dort eine Beförderung angeboten wurde, kam sie ins Grübeln. „Will ich nicht eigentlich etwas anderes?“ Der Traum vom kleinen Eckcafé drängte sich ihr mehr und mehr auf. Sie kündigte und sah sich nach einer geeigneten Location um.

Das Café Kustermann liegt an einer der belebtesten Straßen der Stadt. Aus dem kleinen Café ist ein großes geworden. Gut 38 Plätze gibt es hier, die Stühle auf dem Gehsteig nicht mitgezählt. Aber an einem Eck liegt das Café Kustermann tatsächlich: da wo sich die Lindwurmstraße mit der Herzog-Heinrich-Straße kreuzt. Die Theresienwiese ist nicht weit, auf der anderen Seite geht es Richtung Schlachthof. Den Eingang hat Stadler wieder zurück ans Eck versetzt. Wer die Tür öffnet, steht gleich vor der großen, gläsernen Theke. „Vor dem Paradies der Kuchen“, sagt Stadler. So wollte sie das. Sie wundert sich, dass trotz der Auswahl aus etwa 20 verschiedenen Kuchen und Torten die „Klassiker“ wie Käse- oder Himbeerkuchen, Bienenstich oder Schwarzwälderkirschtore am beliebtesten sind. Für die Vielfalt an Süßem aber steht das „Kustermann“, das es hier schon seit 1887 gibt.

Hinter dem hohen Stammtisch hängt das Gemälde von Karoline Wilhelmine Reiber, geborene Kustermann, eine Vorgängerin von Katharina Stadler. (Foto: Catherina Hess)

Stadler hat es im Juni 2018 von Thomas Ritz übernommen. Zum Haushaltswarenladen Kustermann in der Innenstadt gibt es keine direkte Linie. Beim Stammtisch hängt das Gemälde einer aparten Frau, mit schmaler Taille und einem ausladenden grünen Rock. Um deren rot geschminkte Lippen blitzt ein kleines Lächeln auf. Karoline Wilhelmine Reiber, geborene Kustermann, ist auf dem Schild am Goldrahmen eingraviert, 1913-2005. „Wir zwei sind die einzigen Chefinnen, die keine Konditorausbildung haben“, sagt Stadler. Falls sie sich auch jemals in Öl verewigen lassen sollte, müsste der Künstler sie mit einem großen Lächeln malen, sonst würde es ihr nicht gerecht. Während sich Stadler um ihre Mitarbeitenden, um das Interieur, die Abrechnungen, überhaupt das Finanzielle kümmert, regiert in der Backstube eine Konditormeisterin. Auch Stadler backt gerne, aber leider viel weniger, als sie es möchte.

Fast wäre ihr die Coronazeit zum Verhängnis geworden. Gerade so schrammte sie an einer Insolvenz vorbei. Ein Flohmarkt mit Weihnachtsartikeln, die im Keller lagerten, Kekspakete zum Verschenken, hausgemachte Marmeladen haben ihr Überleben als Wirtin gesichert. „Auch meine Mitarbeiter, die immer zur Stelle waren.“

In dieser Zeit hat sie Jürgen Neitz kennengelernt. Er hatte sich getraut, bei Stadler einen gespendeten Kaffee über die „Hey-Zettel“ zu holen. Katharina habe ihn hinter der Theke angestrahlt, ihm zum Kaffee noch einen Kuchen dazu gegeben und aufgefordert, sich doch zu setzen. So wurden die Café-Inhaberin und der Obdachlose Freunde. Sie gab ihm kleine Aufgaben. Er half im Lager, baute Regale, wurde eine Art Hausmeister für sie. Inzwischen ist Neitz weg von der Straße und auch weg aus München, zurück in seiner Heimat an der Müritz. Zusammen mit der Journalistin Laura Beck hat er seine Lebensgeschichte aufgeschrieben und in einem Buch veröffentlicht („Ein steiniger Weg“, Netzwerk-Kurier-Verlag). Katharina Stadler und ihre Freundlichkeit, die Neitz „überwältigt“ hat, kommen mehrfach darin vor. „Das Schreiben und die Arbeit im Café“ hätten ihn aus dem Tal herausgeholt, durch das er fast 15 Jahre gewandert sei, steht in einer Passage über sie. Er hat wohl von ihr gelernt: „Es geht immer aufwärts.“