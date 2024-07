Acht Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes will die bayerische Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze wieder in die Politik einsteigen. Sie sei „nicht so der Typ“ für Elternzeit. „Deswegen werde ich – soweit alles mit dem Baby gut ist – nach dem Mutterschutz nach der Geburt wieder langsam einsteigen und das Baby dann eben mitnehmen“, sagte die 39-Jährige, die in München lebt. Das habe beim ersten Kind auch gut geklappt. Anfang September ist Geburtstermin. Schulze ist mit dem baden-württembergischen Finanzminister und Parteikollegen Danyal Bayaz, 40, verheiratet. Das Paar hat bereits einen Sohn.

Vierzig

Detailansicht öffnen Starke Mutter, starke Töchter: Jasmin Kirstein (in der Mitte) mit Jessica (links) und Anna-Marisa Kirstein. (Foto: My Sportlady)

Jasmin Kirsteins Gedanke vor 40 Jahren war: einen Übungsraum nur für Frauen zu schaffen. Sie mietete ein kleines Loft im Hinterhof der Ickstattstraße und richtete dort einen Ort zum Trainieren und Entspannen ein. Mit acht Geräten und fünf Kursen startete sie 1984 das erste Fitnessstudio Deutschlands nur für Frauen. 27 Jahre war Jasmin Kirstein (Bild Mitte) damals alt. Sie verdiente ihr Geld als Fotomodell, studierte nebenbei Sprachen und ließ sich zur Kosmetikerin ausbilden. Freundinnen hielten das unternehmerische Risiko für zu hoch, doch die Fitnesswelle, auf der Aerobic-Ikonen wie Jane Fonda damals surften, gab auch der Münchnerin Auftrieb. 40 Jahre später ist „My Sportlady“ noch immer an derselben Stelle.

Trotz enormer Nachverdichtung im Glockenbachviertel ist das Studio auf 2000 Quadratmeter angewachsen, bietet ein Spa, eine Kindertanzschule und Betreuung für den Nachwuchs, mentale Coachings sowie Kontakt zu einer Hebamme. Ein straffer Körper steht also längst nicht mehr allein im Fokus. Mit ihren beiden Töchtern an der Seite und dem Bewusstsein, Frauen in jeder Lebensphase stärken zu wollen, hat Jasmin Kirstein eine Art Wohlfühl-Zentrum geschaffen. Ihre ältere Tochter Jessica, 38, (links), promovierte Ärztin, bietet unter anderem Zyklusberatungen an. Tochter Anna-Marisa, 35, (rechts) hat sich als Ernährungsprofi aufs Kochen („Koch dich glücklich“) und gesundes Essen spezialisiert. Mit ihrem Programm „Iss dich clever“ ist sie an Grundschulen unterwegs. In der Zukunft, so Jasmin Kirstein, möchte sie Gleichgesinnte in anderen Städten beraten, weitere Frauenstudios aufzubauen.

Neunundsechzig

Detailansicht öffnen Carmen Pointner präsentiert Entwürfe bei der Abschluss-Modenschau der Meisterschule für Mode / Designschule München. (Foto: Ulrich Hartmann/Deutsche Meisterschule für Mode)

Die Münchner Meisterschule für Mode, die seit einigen Jahren mit dem Zusatz Designschule München firmiert, gehört zu den besten Ausbildungsmöglichkeiten für junge Kreative in Deutschland. Jeden Sommer zeigen die Absolventinnen und Absolventen der unterschiedlichen Ausbildungszweige in einer Ausstellung und einer Modenschau, was sie gelernt haben. Dabei geht es um präzises handwerkliches Können. Im Vordergrund steht aber auch die Fähigkeit, internationale Modetendenzen aufzugreifen, weiterzuentwickeln oder eigene Vorstellungen umzusetzen – und Impulse „Made in Munich“ zu geben. Für Carmen Pointner, die bei der Abschlussschau als Modell einige Kreationen präsentiert, ist Mode eine „wunderbare, spielerische Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen“. Das Motto dieses Jahr: „A Spin Through Creativity“. In der Kollektion „Argonautika“ werden etwa mythologische Elemente verarbeitet, heißt es aus der Modeschule. Die Schau findet am Donnerstag, 18. Juli, um 20 Uhr, sowie am 19. Juli um 18 und 21 Uhr in der Muffathalle statt, Eintrittskarten über München-Ticket. Am sogenannten Designschultag am 17. Juli werden die Abschlussarbeiten aus dem Fachbereich Kommunikationsdesign gezeigt. Aus den sechs besten Projekten wird eine Jury drei mit dem Designpreis „Goldenes Pony“ küren. Siegerehrung und Feier finden im Ampere (Zellstraße 4) statt. Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, eine Anmeldung ist nicht nötig. Alle knapp 69 Arbeiten der Kommunikationsdesigner sind davor von 15. bis 17. Juli, von 16 bis 20 Uhr, in den Räumen der Schule am Sendlinger-Tor-Platz 14 zu sehen.

Einhundertvier

Detailansicht öffnen Fürstin Marianne zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (104) und Sohn Fürst Alexander (80) mit Kaiserin Maria Theresia im Hintergrund. (Foto: Schloss Sayn / Instagram)

Sie hat vor ein paar Jahren mit ihrer so wunderbar fröhlich hellen Stimme gesagt: „Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufwache, auf den nächsten Tag.“ Marianne Fürstin zu Sayn-Wittgenstein hat schon sehr viele Tage erlebt, mittlerweile ist sie hundertviereinhalb Jahre alt. Bis zu diesem Montag 38 205 Tage. Die 1919 geborene Fotografin wohnt in München und hat viele Promis fotografiert, etwa den britischen König Charles III. oder Sean Connery. Gerade hat die Verwaltung von Schloss Sayn ein aktuelles Bild von ihr und ihrem Sohn veröffentlicht, der nächste Geburtstag kann kommen.

Einhundertvierzig

Detailansicht öffnen Oliver Husser, neuer Ärztlicher Direktor der Augustinum-Klinik in München. (Foto: Augustinum)

Der Kardiologe und Intensivmediziner Oliver Husser ist seit Anfang Juli neuer Ärztlicher Direktor der Augustinum-Klinik in München. Der bisherige Chefarzt der Abteilung für Kardiologie und Intensivmedizin löst damit Werner von Wulffen ab, der sich wieder auf seine Aufgaben als Chefarzt der Abteilung für Pneumologie und Schlaflabor konzentrieren will.

Die Augustinum-Klinik im Münchner Westen ist eine Fachklinik für Innere Medizin mit den Abteilungen Kardiologie und Intensivmedizin, Pneumologie und Schlaflabor, Gastroenterologie, Nephrologie und Rheumatologie. Die Klinik mit 140 Betten verspricht eine „moderne Hochleistungsmedizin in familiärer Atmosphäre“. Das Haus ist außerdem ein Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität. Diese betreibt eine Herzchirurgie an der Augustinum-Klinik, wo komplexe Herzerkrankungen behandelt werden. An dem Krankenhaus gibt es außerdem eine sogenannte Chest Pain Unit, also eine Notaufnahme für Menschen mit akuten Brustschmerzen.