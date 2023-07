Schon da wird klar, wer für die Grünen der wichtigste Gegner bei der anstehenden Wahl ist: Fraktionschefin Katharina Schulze am Wochenende in München auf der Demonstration gegen Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger.

Von Joachim Mölter

Als ehemalige Handballerin weiß Katharina Schulze, wie man eine Mannschaft einstimmt auf einen wichtigen Wettkampf. Also holte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag ihre Parteimitglieder ganz dicht an die Bühne, dort beugten sich alle herunter, steckten erst die Köpfe zusammen und streckten sich dann in die Höhe, wobei sie "Teeeeeeeam Bayern" riefen, mit anschwellender Lautstärke. Auf diese Weise läuteten die Münchner Grünen bei ihrem Stadtparteitag am Montagabend in der Muffathalle den Landtagswahlkampf ein, nicht mehr ganz 100 Tage vor dem Termin. Genau 97 waren es da noch bis zum 8. Oktober.

An jenem Sonntag im Herbst will die aktuelle Oppositionsführerin Schulze Regierungsverantwortung übernehmen, das bekräftigte sie gemeinsam mit ihrem Co-Fraktionschef und Co-Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann. "Fünf weitere Jahre Herumgeaiwangere kann sich unser Land nicht mehr leisten", sagte Schulze und formulierte damit auch gleich, wen sie als Hauptgegner im Wahlkampf sieht: den stellvertretenden Ministerpräsident Hubert Aiwanger und dessen Freien Wähler. Angesichts von Aiwangers viel kritisierter Rede bei einer Demonstration in Erding sprach Schulze ihm und seiner Partei die Regierungsfähigkeit ab: "Vertreter des Staates müssen die Demokratie stärken, nicht schwächen. Sie müssen die Gesellschaft zusammenhalten, nicht spalten."

Ungeachtet der Umstände, dass CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder ein Regierungsbündnis mit den Grünen ausgeschlossen hat und sich die Partei in einem bundesweiten Umfragetief befindet, verbreiteten Schulze, Hartmann und die übrigen sieben Direktkandidaten in den Münchner Stimmkreisen sehr viel Optimismus. Hilfestellung für die heiße Phase im Werben um Wählerstimmen bekamen sie von zwei Professoren, die in Kurzvorträgen Argumente für die Energiewende lieferten. Für den sicher notwendigen Kampfgeist versuchte dann die Handballerin Schulze zu sorgen.