Von Sabine Buchwald

Mit einem Lachen, als wäre nie etwas Schlimmes passiert in ihrem Leben, steht Katharina Mayer im Englischen Garten. Das lange Haar lockt sich um ihr Gesicht, sie sieht sommerlich fröhlich aus. Als Treffpunkt hatte Mayer den Kiosk "Fräulein Grüneis" vorgeschlagen. Hier hat sie öfter mal zu Mittag gegessen, als sie noch im Lehel wohnte, in der Paradiesstraße. Eine schöne Adresse, allein die Lage so nah am größten Grün der Stadt ist himmlisch. Doch Mayer ist knallhart aus dem Paradies gefallen, die Wohnung war nur untergemietet und beruflich hat sie eine Vollbremsung hingelegt. In ihrem Leben ist viel geschehen, aber ja, Mayer kann wieder lachen.

Sie ist nicht mehr länger "Katharina von Kuchentratsch". So hatte sie sich mehr als acht Jahre lang anderen vorgestellt. Sie war 24 Jahre alt, hatte schon eine Lehre als Hotelfachfrau hinter sich und studierte Betriebswirtschaftslehre, als sie zusammen mit Katrin Blaschke Kuchentratsch gründete. Die beiden hatten sich in Innsbruck an der Universität kennengelernt. Blaschke ist nach knapp zwei Jahren ausgestiegen. Übrig blieb Mayer als Gesicht des Start-ups und Chefin von zuletzt 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit Kuchentratsch hatte Mayer etwas verwirklicht, was ihr bis heute ein großes Anliegen ist: mit einem Unternehmen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen - im positiven Sinne. "Wir wollen etwas bewirken", stand auf den ersten Flyern.

Die Idee hinter Kuchentratsch ist, ältere Menschen zusammenzubringen, ihnen eine wertschätzende Aufgabe zu geben und die Möglichkeit für einen Nebenverdienst. Wie schon im Namen enthalten, geht es um Kuchen. Sie werden von Seniorinnen - und auch einigen Senioren - nach deren Rezepten gebacken. Solides Hausfrauenhandwerk, jahrzehntelang erprobt. Aus den beliebtesten Rezepten sind Backbücher entstanden. Im ersten Buch noch mit Lebensläufen und Interviews der Bäckerinnen. "Dreh- und Angelpunkt ist dabei das gemeinsame Backen", beschreiben Mayer und Blaschke ihre damals noch junge Firma.

Man geht mit Mayer ein bisschen spazieren unterm Blätterdach des Englischen Gartens, setzt sich dann auf eine Parkbank und lässt sie erzählen. Sie sieht sich um und sagt, sie sei so gerne in München. Seitdem sie in Oxford studiert, ihren Executive Master macht, schätzt sie ihr Leben hier sogar noch ein bisschen mehr. Das Vertraute, die Sicherheit, die Freunde, ihre Familie.

Freunde und ihre Eltern haben Mayer gestützt in den vergangenen zwölf Monaten. Es war die härteste Zeit ihres bisherigen Lebens. Im Juli vergangenen Jahres hatte sie Insolvenz für Kuchentratsch anmelden müssen. Sie habe sich verkrochen, verzweifelt und verschämt, erzählt sie. Bis zuletzt hatte sie gekämpft und sogar noch einen möglichen neuen Investor an Land gezogen. Doch die fünf Gesellschafter, die mit Einlagen an Kuchentratsch beteiligt waren, wurden sich nicht einig. Zuvor war eine Crowd-Invest-Kampagne geplatzt. Etwa 150 000 Euro fehlten bis zum angestrebten Ziel. Rückblickend keine wahnsinnig große Summe für ein florierendes Unternehmen. "Wir haben knapp eine Million Euro Umsatz in 2021 gemacht", sagt Mayer, und da klingt doch ein bisschen Bitterkeit durch. Hätte sie denn das Ende nicht noch ein wenig hinauszögern können? Die Gefahr der Insolvenzverschleppung sei zu groß gewesen, sagt Mayer. Dieses Risiko wollte sie auf keinen Fall eingehen. Dennoch denkt sie heute, dass sie sich einen Plan B, C oder gar D zurechtlegen hätte müssen.

Detailansicht öffnen Ein Bild aus glücklichen Tagen. (Foto: Florian Peljak)

Es sind einige Faktoren, die ausschlaggebend waren, warum es letztlich so weit gekommen ist. Ganz wesentlich war die Pandemie. 2020 stand für sieben Monate die Backstube still. Nichts ging mehr. Die Seniorinnen, die zur sogenannten vulnerablen Gruppe gehören, mussten sich isolieren, bis die Impfstoffe auf dem Markt waren. Private Feste wie Hochzeiten, Geburtstage oder auch Firmenfeiern fanden nicht oder nur im kleinen Rahmen statt. Mayer aber wäre keine gute Betriebswirtin, wenn sie nicht gleichzeitig über zusätzliche Einnahmequellen und eine Expansion nachgedacht hätte. Mit fünf Backmischungen, die man online bestellen, aber auch in 250 Läden kaufen konnte, kam das Geschäft allmählich wieder in Schwung, dennoch nicht so wie früher.

Zuvor aber fand sich ein Ort, den Mayer bis heute als "perfekt" bezeichnet. Auf der Theresienhöhe unweit der Bavaria stand ein Restaurant mit großen Fensterfronten leer. Dort ist Platz für Büros, eine Showküche, einen Verkaufsraum und ein Café, sogar mit Terrasse. Während der Umbaumaßnahmen gingen dann die Mittel aus, Rechnungen und Miete konnten nicht mehr beglichen werden. Der Ukrainekrieg und die Inflation hatten die Privatinvestoren gebremst. Im Oktober 2022 wurde Kuchentratsch dann von Höflinger Müller übernommen. War es ein Fehler, so groß zu denken? "Nein", meint Mayer bis heute. "Die externen Faktoren waren nicht absehbar."

Vor Kurzem hatte sie Geburtstag. "Es war der erste seit neun Jahren ohne Kuchentratsch-Kuchen." Sie ist nun 34 Jahre alt und geht seit Januar wieder zur Uni. Für den Master-Studiengang in Oxford hatte sie sich bereits vor Corona beworben. Eine Woche dort, vier bis fünf Wochen zurück in München, wo Mayer jetzt als freiberufliche Beraterin arbeitet. Die Studiengebühren sind fünfstellig. Mayer hat dafür ein Privatdarlehen aufgenommen. "Ich sehe einen sehr deutlichen Mehrwert in diesem Studium", sagt sie. "Ich glaube, mit dem, was ich dort lerne, kann ich noch viel mehr bewegen."