Kate Winslet in München? Kreisch! Die Oscar-Gewinnerin bekommt beim Filmfest einen Ehrenpreis und stellt ihren neuen Film „Lee“ vor – Zeit für eine wichtige Botschaft bleibt auch.

Von Bernhard Blöchl

Dass es ein außergewöhnlicher Abend werden würde, lag schon Stunden vor der Gala in der Luft. Kate Winslet war in der Stadt, eine der bekanntesten Schauspielerinnen unserer Zeit. Auf dem Programm standen eine Europapremiere, die sich in gewisser Weise als Weltpremiere entpuppen sollte, und die Verleihung des „CineMerit“-Awards, des Ehrenpreises des Filmfests, den vor wenigen Tagen auch die Hollywood-Kollegin Jessica Lange erhalten hatte.