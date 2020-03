Wanderwetter in den Alpen, blauer Himmel, die Sonne scheint. Eine junge Frau mit langen blonden Haaren stolpert über einen Felsvorsprung und fällt mehrere Meter in die Tiefe. Sie überlebt, sie wird von den Bergrettern gerettet und am Ende ist alles gut. Aber diese kurze Stelle in der ZDF-Serie "Die Bergretter" sieht gefährlich aus. Und wirklich gefährlich waren auch die Dreharbeiten zu dieser Szene. Deshalb ist es nicht die Schauspielerin, die in diesem Filmausschnitt den Abgrund hinunterfällt, sondern Denise Treffler.