Die Expansionsfreude der TU München ist groß. Die Technische Universität hat Standorte in Singapur und Heilbronn, Weihenstephan und seit 2017 auch in Straubing. Am Campus in Niederbayern wird studiert und geforscht zu den Themen Biotechnologie und Nachhaltigkeit. Studiengänge wie "Nachwachsende Rohstoffe" oder "Biomassetechnologie" sind dort angesiedelt. Und bald auch die erste offizielle Universitätskirche der TU. Es handelt sich, wenn man so will, um ein preziöses Erbstück: die Karmelitenkirche, das Herzstück des gleichnamigen Klosters in der Altstadt. Vor einigen Jahren war bekannt geworden, dass der Orden das Kloster in Straubing nicht weiterführen wird. Der Nachwuchs fehlt. Der Freistaat kaufte den Komplex im vergangenen Jahr, "eine noble Geste" nannte TU-Präsident Wolfgang Herrmann das. Nun soll das Karmelitenkloster umgebaut und von der TU genutzt werden, die neugotische Hallenkirche aus dem 15. Jahrhundert inklusive. An hohen christlichen Feiertagen will die Hochschule in dem Sakralraum Gottesdienste feiern und den etwa 150 Mitarbeitern und mehr als 400 Studierenden am Campus eine geistliche Heimat bieten. An Christi Himmelfahrt 2020 ist ein Festgottesdienst geplant, mit Chor und Orchester der Uni. Herrmann, Naturwissenschaftler und gläubiger Katholik, will sich selbst an die Orgel setzen. Die drei verbliebenen Karmeliten-Padres wirft der neue Eigentümer nicht raus, sie dürfen Kirche und Wohnräume weiter nutzen. Außerdem will die TU mit den Mönchen in der Universitätsseelsorge kooperieren. In München nutzt die TU die Basilika St. Bonifaz etwa für ihre Jahresanfangsgottesdienste, sie ist aber keine Universitätskirche wie es St. Ludwig für die LMU oder die von US-Streitkräften übernommene Kapelle der Bundeswehruni in Neubiberg sind. In Straubing hat die TU nun endlich ihre "eigene" Kirche - auch wenn das hochschulrechtlich keine Rolle spielt.