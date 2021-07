Der frühere tschechische Kulturminister Daniel Herman ist in München mit dem Europäischen Karlspreis der Sudetendeutschen ausgezeichnet worden. Bei einem Festakt am Samstag würdigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Herman als beeindruckende Persönlichkeit. Er habe als erster tschechischer Politiker auf dem Sudetendeutschen Tag gesprochen und die Vertreibung als Unrecht bezeichnet. Herman hatte 2016 auf der Veranstaltung in Nürnberg eine Rede gehalten, was im politischen Prag jahrzehntelang als absolutes Tabu galt. Am 71. Sudetendeutschen Tag, der erstmals seit 1995 wieder in München stattfand, konnten wegen der Corona-Pandemie nur einige Hundert Menschen teilnehmen.